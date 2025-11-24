La revue de presse quotidienne du 24 novembre 2025 : matériaux, robotique et intelligence artificielle

Voici les infos à retenir de ce lundi 24 novembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

L’actualité industrielle de ces derniers jours met en lumière la diversité des dynamiques qui transforment les territoires et les filières. Ces avancées se mêlent à de nouvelles orientations publiques, dessinant un paysage où la modernisation technique s’articule étroitement avec les enjeux de compétitivité et de résilience. À l’échelle internationale, plusieurs signaux montrent également une accélération des innovations et des stratégies industrielles susceptibles de redessiner l’équilibre technologique mondial.

Efficacité des pompes à chaleur en France

Une étude inédite de l’ADEME confirme l’efficacité réelle des pompes à chaleur, dès lors qu’elles sont correctement installées.

Prévention des risques majeurs liés aux territoires

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) a publié le 20 novembre 2025 « Tous responsables », un Guide permettant de mieux se préparer et de sensibiliser aux risques majeurs, dans un contexte d’enjeux de résilience industrielle, territoriale et environnementale.

La nouvelle filière REP pour les emballages

Le Décret n° 2025‑1081 du 17 novembre 2025 instaure une filière de REP (responsabilité élargie des producteurs) pour les emballages consommés ou utilisés par les professionnels. Il prévoit notamment la collecte, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets d’emballages, ainsi que les obligations pour les acteurs concernés (producteurs, commerçants, éco-organismes). Ce texte fixe également les modalités pour les commerces de plus de 400 m² afin d’augmenter la part de vente de produits sans emballage primaire d’ici 2030 (Institut Économie Circulaire).

La robotique souple « made in France » avance fort

La jeune deeptech française Compliance Robotics, installée dans les Hauts-de-France, se spécialise dans la robotique « souple », c’est-à-dire des robots aux structures déformables, flexibles et collaboratives. Elle travaille également sur le logiciel open source SOFA pour simuler les interactions physiques complexes, ce qui permet de modéliser ses robots souples ou de former des IA à travailler avec ces mécanismes (HDFID).

Investissement massif de la BEI dans les matériaux composites

La Banque Européenne d’Investissement (BEI) a accordé un prêt à risque de 25 millions d’euros à la deeptech française Fairmat, active dans le recyclage des matériaux composites à fibres de carbone de nouvelle génération.

Un robot au parfum

Le groupe International Flavors & Fragrances a dévoilé un robot de dosage intelligent qui permet de produire des lots d’échantillons de parfums « à la demande » en quelques minutes. Ce système automatisé repositionne fortement les procédés dans l’industrie des arômes/parfums, en combinant robotique industrielle et formulation chimique-matière (morningstar.com).

Accélération des matériaux ultra-performants

Le marché mondial des composites en fibre de carbone continue + résine PEEK connaît une forte accélération. Ces matériaux ultra-performants (légers, résistants à haute température) remplacent progressivement les métaux et plastiques conventionnels dans l’aéronautique, l’automobile, l’outillage lourd et l’automatisation industrielle (openPR.com).

Composites avancés et jumeau numérique pour le spatial

Une PME australienne (SME) basée à Canberra développe des structures composites pour le spatial (corps de fusée, télescopes) avec jumeau numérique et vient de réussir des tests de vibrations selon les normes NASA pour des corps de fusée (spaceanddefense.io).

Vers un basculement de l’équilibre technologique mondial ?

Une étude américaine alerte sur la montée en puissance industrielle de la Chine, laquelle renforce très rapidement sa capacité à intégrer l’innovation, les chaînes de production, les matériaux avancés, la robotisation et l’intelligence artificielle dans une stratégie cohérente qui pourrait lui offrir un avantage technologique décisif à l’échelle mondiale.