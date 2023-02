Facture record des catastrophes naturelles en France en 2022

Les catastrophes naturelles coûtent de plus en plus cher aux assureurs. Pour 2022, la facture s’élève à 10 milliards d’euros, la pire depuis 1999 en France. Le dérèglement climatique apparaît comme la deuxième plus grande menace des 5 prochaines années pour le secteur.

Avec ses tempêtes, orages de grêle, incendies et sécheresses, 2022 a fait exploser la facture pour les assureurs. Sur l’année, les catastrophes naturelles leur ont coûté 10 milliards d’euros, a annoncé le 26 janvier la Fédération française de l’assurance France Assureurs. 2022 rejoint ainsi 1999 au rang des pires années, marquée par les tempêtes Lothar et Martin. Entre 2017 et 2021, les catastrophes naturelles en France avaient coûté en moyenne 3,5 milliards d’euros par an.

Dans le détail, les épisodes de grêle et les tempêtes entre mai et juillet 2022 ont coûté 6,4 milliards d’euros, précise France Assureurs à l’AFP. À cela s’ajoutent les effets de la sécheresse, notamment sur les maisons individuelles, pour une enveloppe proche des 2,5 milliards d’euros. Les dommages aux récoltes, les inondations et les feux de forêt complètent la facture.

Le changement climatique, deuxième risque majeur pour les assureurs

La fédération professionnelle des assureurs n’est par ailleurs pas très optimiste pour les années à venir. La 6e édition de la cartographie des risques à un horizon de 5 ans, publiée également le 26 janvier par France Assureurs, place le dérèglement climatique à la deuxième place des plus grandes menaces identifiées par la profession pour les cinq prochaines années. Il se situe derrière les cyberattaques, et devant l’environnement économique dégradé. Le risque de pénurie de matières premières et d’énergie ainsi que le risque politique mondial arrivent en quatrième et cinquième positions.

Le risque de cyberattaque se maintient en tête du classement des risques depuis la première édition de la cartographie des risques il y a six ans, le changement climatique en deuxième position depuis 2021. « Leur relative stabilité dans notre cartographie démontre qu’il s’agit là des principaux défis auxquels nous devons collectivement faire face, assure Florence Lustman, présidente de France Assureurs via communiqué. La montée en puissance du risque politique et du risque de pénurie d’énergie et de matières premières dans notre cartographie 2023 fait écho au retour de la guerre en Europe. »

Dans son étude « Impact du changement climatique sur l’assurance à l’horizon 2050 » publiée en octobre 2021, France Assureurs estime que le montant des sinistres dus aux catastrophes naturelles pourrait atteindre 143 milliards d’euros en cumulé entre 2020 et 2050. Ce serait 69 milliards de plus que les 30 dernières années, soit quasiment le double.

La France a été particulièrement touchée par les catastrophes naturelles en 2022. Dans le monde, ces catastrophes ont coûté 270 milliards de dollars sur l’année, selon le réassureur Munich Re. C’est moins qu’en 2021 et ses 320 milliards de dollars.