Huile de palme : les défis de la durabilité

La production et la transformation de l’huile de palme s’organisent autour d’une filière agro-industrielle globalisée, complexe, dont les acteurs sont porteurs d’intérêts multiples, et souvent antagonistes. Elle est révélatrice des enjeux nord/sud dans leur dimension économique, sociale et environnementale.

La controverse publique autour de l’huile de palme, comme pour bien d’autres sujets (paraben, OGM ou gaz de schiste) s’est nourrie et amplifiée de simplifications à outrance, d’attaques caricaturales ou de raccourcis ravageurs, qui ont progressivement éloigné le débat des vraies questions scientifiques, dans les domaines de l’agronomie, de la nutrition, de l’économie ou des sciences sociales.

Les ONG de conservation insistent sur l’impact négatif de l’expansion du palmier à huile sur les forêts primaires tropicales, ultimes réservoirs de biodiversité. Les relations entre déforestation et palmier sont complexes et très souvent indirectes. Les problèmes causés par la déforestation sous les tropiques humides ne viennent pas du palmier en tant que plante, mais du mode de développement choisi pour son exploitation.

Quand elle est correctement planifiée par les gouvernements locaux ou régionaux, l’implantation du palmier à huile se traduit le plus souvent par un fort développement économique dans les régions concernées et une importante réduction de la pauvreté rurale. Mal encadrée, l’extension des plantations provoque la disparition de forêts à grande valeur de conservation, avec des impacts négatifs sur la faune et la flore sauvage, les populations locales et les communautés indigènes. Les bailleurs et les ONG internationaux s’accordent pour reconnaître à la culture du palmier à huile un rôle incontournable dans l’éradication de la pauvreté dans les pays tropicaux et leur contribution aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

Il n’est désormais plus question de stopper l’expansion du palmier à huile, mais de la contrôler et de l’accompagner intelligemment. L’ensemble des acteurs de la filière doit se préoccuper d’encadrer cette évolution et d’anticiper ses impacts en termes de biodiversité, de captation de carbone et de développement durable des populations locales.

Quels pays assurent la production ? Qui sont les pays consommateurs ? Quels sont les usages de l’huile de palme ? Quels outils de certification existent pour encadrer l’implantation du palmier à huile ? Réponses en image dans notre infographie dédiée à l’huile de palme :