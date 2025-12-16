Le best of de vos contenus préférés en 2025 !

Livres blancs, dossiers, webinars, articles… Alors que 2025 est sur le point de se terminer, faisons le point sur les contenus que vous avez le plus apprécié durant l'année !
Une nouvelle année s’achève, avec son lot d’actualités scientifiques surprenantes, innovantes et passionnantes. Comme tous les ans, Techniques de l’Ingénieur a tâché de suivre l’actualité et d’approfondir les sujets marquants pour comprendre l’évolution de notre monde.
Une fois de plus, l’intelligence artificielle a été l’un de vos sujets préférés, que nous avons largement abordé dans des articles, dossiers et conférences en ligne. Mais vous avez aussi été particulièrement intéressés par des sujets comme la transition énergétique, l’industrie française et l’emploi. Faisons le point !
Top articles d’actualité
- La France contrainte de couper sa production d’électricité faute de débouchés
Au premier semestre 2025, les coupures volontaires de production d’électricité en France ont connu un fort rebond, selon un rapport publié par RTE.
- Black-out en Espagne : l’enquête est lancée
Événement exceptionnel : toute la péninsule ibérique a été privée de courant électrique le 28 avril dernier.
- Ces métiers que l’IA ne pourra pas remplacer
L’arrivée de l’intelligence artificielle a chamboulé bien des secteurs de l’industrie. Pour autant, il reste des activités dévolues aux ingénieurs pour lesquelles l’IA ne pourra jamais se substituer à ces derniers.
- Les grands modèles de l’IA
Nous présentons ici les différents modèles développés depuis le début de l’IA.
- Recyclage chimique des plastiques : état des lieux 2025
Bien que le secteur de la pétrochimie soit en crise, les démarrages d’usines de recyclage chimique des plastiques se sont multipliés durant les années précédentes.
Top dossiers de la rédac’
- Emploi : quel impact réel de l’IA pour les ingénieurs ?
L’irruption massive et rapide de l’IA dans l’industrie bouleverse les missions jusque-là dévolues aux ingénieurs. Voyons dans quelle mesure et sur quelles tâches précises.
- Airbus, Thalès, Safran, fleurons de l’industrie française de la défense
A l’heure où la France fait le choix de réinvestir dans son industrie de défense, gros plan sur les géants tricolores de la défense et sur leurs innovations technologiques.
- L’IA pousse les portes de l’usine du futur
Le développement de systèmes d’IA de plus en plus performants trouve des débouchés dans les usines, pour améliorer la production, la qualité et la sobriété.
- EPR : des factures et des promesses
L’EPR de Flamanville, aujourd’hui raccordé au réseau, est le pilier du futur de la filière nucléaire, en France mais aussi en Europe.
- Recyclage : le talon d’Achille des énergies vertes ?
Les infrastructures de production d’énergies renouvelables, massivement installées depuis plusieurs décennies sur le territoire, posent aujourd’hui la problématique de leur recyclage.
Top livres blancs
- L’intelligence artificielle à la conquête des usines
L’IA est en passe de devenir un levier central de la transformation industrielle. Des start-up innovantes aux centres de recherche publics, tout l’écosystème industriel s’active pour intégrer cette technologie à ses processus.
- Les matériaux de la transition énergétique
L’ensemble des secteurs industriels se réinvente avec des matériaux durables pour répondre aux enjeux climatiques.
- Traitements de l’eau en bouteille : scandale sanitaire ou tempête dans un verre d’eau ?
Des producteurs d’eau ont été épinglés pour pratiques trompeuses. L’occasion de faire un point sur les traitements autorisés pour purifier les eaux dites « conditionnées ».
- Matériaux : comment penser l’innovation ?
Les matériaux participent à toutes les transitions, de la fabrication additive aux batteries du futur, en passant par la chaîne de valeur de l’hydrogène et la construction durable.
- Utiliser l’eau en circuit fermé : un défi pour l’industrie
Longtemps perçues comme de simples déchets, les eaux usées apparaissent désormais comme une ressource précieuse à recycler et à valoriser.
Top conférences en ligne
- Chercher, trouver, comprendre : l’IA générative au service de la veille scientifique et techniques
L’intelligence artificielle générative s’impose comme un outil très puissant pour optimiser la veille scientifique et technique. Comment fonctionne-t-elle ?
- Agents IA et conversationnels : usages et applications avancées au service de la veille stratégique en entreprise
Alors que l’IA transforme profondément les pratiques professionnelles, l’attention se déplace aujourd’hui des LLM vers les agents IA, suscitant autant d’enthousiasme que de questions.
- Métaux et batteries lithium-ion : enjeux et défis de la transition énergétique et de la mobilité électrique
La transition énergétique implique des progrès technologiques significatifs pour produire et stocker de l’énergie de manière durable. Les métaux jouent un rôle crucial dans cette transition.
- L’IA dans les usines : quelle réalité aujourd’hui ?
L’intégration de l’IA dans des processus industriels, parfois critiques, est aujourd’hui une réalité. C’est par exemple le cas dans le secteur du nucléaire.
- Sécurité et nouveaux modèles d’intelligence artificielle
Le règlement européen sur l’intelligence artificielle, adopté il y a quelques mois, doit veiller à ce que les systèmes d’IA mis sur le marché respectent les droits humains et les législations en vigueur.
Top articles de ressources documentaire
- Maintenance prédictive intelligente et industrie 5.0 : IA, agents conversationnels et métavers
Cet article décrit les concepts de maintenance prédictive intelligente de l’industrie 5.0.
- Intelligence artificielle et innovation – Définitions et principes
Cet article propose une introduction aux concepts de base de l’apprentissage machine, dans l’objectif de comprendre comment ces techniques contribuent à l’innovation.
- Voiture électrique, voiture à hydrogène
Avec plus de 9 millions de voitures électriques vendues dans le monde entier en 2023, le véhicule électrique est devenu un moyen de transport individuel important. Environ 14 500 voitures à hydrogène ont été vendues à la même époque marquant un intérêt naissant dans ce domaine.
- Simulation énergétique dynamique (SED) – Maîtrise des consommations d’énergie
Des outils ont été créés afin de pouvoir concevoir des projets de construction efficaces et sobres en énergie. Ces logiciels de modélisation thermique se nomment « outils de simulation thermique dynamique ».
- Aciers inoxydables – Critères de choix et structure
Cet article donne un rapide survol de l’histoire des aciers inoxydables ainsi que de leurs principales utilisations, puis développe leur classification en 5 catégories.
Top fiches pratiques des ressources documentaires
- Le risque cyber
Le risque cyber peut émaner d’une erreur humaine ou d’un accident. Se protéger du risque cyber n’est plus un choix, mais une obligation.
- Gérer les émotions dans une crise cyber
Des émotions fortes comme la peur et la panique perturbent la pensée rationnelle pendant les crises, conduisant à une mauvaise prise de décision. L’idée ici est de comprendre les réponses émotionnelles dans la gestion des crises.
- Identifier son positionnement et les enjeux du pitch
Pitcher, ce n’est pas simplement présenter une idée ou décrire un produit. C’est provoquer une décision, créer une opportunité, susciter un intérêt, marquer un esprit.
- Le transport des marchandises dangereuses : structure de la réglementation
Les marchandises dangereuses sont très présentes dans notre vie économique. Comment savoir si la réglementation transport des marchandises dangereuses s’applique à votre activité ?
- Maîtriser le traitement physico-chimique des déchets
Les déchets liquides et solides produits par les entreprises présentent des dangers physiques et chimiques variés qu’il convient d’étudier.
