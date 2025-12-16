Le best of de vos contenus préférés en 2025 !

Livres blancs, dossiers, webinars, articles… Alors que 2025 est sur le point de se terminer, faisons le point sur les contenus que vous avez le plus apprécié durant l'année !

Une nouvelle année s’achève, avec son lot d’actualités scientifiques surprenantes, innovantes et passionnantes. Comme tous les ans, Techniques de l’Ingénieur a tâché de suivre l’actualité et d’approfondir les sujets marquants pour comprendre l’évolution de notre monde.

Une fois de plus, l’intelligence artificielle a été l’un de vos sujets préférés, que nous avons largement abordé dans des articles, dossiers et conférences en ligne. Mais vous avez aussi été particulièrement intéressés par des sujets comme la transition énergétique, l’industrie française et l’emploi. Faisons le point !

Maintenance prédictive intelligente et industrie 5.0 : IA, agents conversationnels et métavers

Cet article décrit les concepts de maintenance prédictive intelligente de l’industrie 5.0. Intelligence artificielle et innovation – Définitions et principes

Cet article propose une introduction aux concepts de base de l'apprentissage machine, dans l'objectif de comprendre comment ces techniques contribuent à l'innovation. Voiture électrique, voiture à hydrogène

Avec plus de 9 millions de voitures électriques vendues dans le monde entier en 2023, le véhicule électrique est devenu un moyen de transport individuel important. Environ 14 500 voitures à hydrogène ont été vendues à la même époque marquant un intérêt naissant dans ce domaine.

Simulation énergétique dynamique (SED) – Maîtrise des consommations d'énergie

Des outils ont été créés afin de pouvoir concevoir des projets de construction efficaces et sobres en énergie. Ces logiciels de modélisation thermique se nomment « outils de simulation thermique dynamique ».

Aciers inoxydables – Critères de choix et structure

Cet article donne un rapide survol de l’histoire des aciers inoxydables ainsi que de leurs principales utilisations, puis développe leur classification en 5 catégories.

