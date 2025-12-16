La revue de presse quotidienne du 16 décembre 2025 : agroalimentaire, traditions et repas de Noël

Voici les infos à retenir de ce mardi 16 décembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité alimentaire à l'approche des fêtes de Noël.

Difficile, cette année, de reconnaître Noël à l’assiette. Les incontournables des fêtes se font plus légers, plus végétaux, plus réglementés aussi, tandis que les symboles culinaires d’hier se réinventent ou s’accrochent à coups de soutiens publics. Entre filières traditionnelles sous perfusion, contenants allégés, débats sur les appellations autorisées et alternatives végétales qui s’invitent sur les tables, le repas de Noël ressemble de moins en moins à une tradition et de plus en plus à un laboratoire. Tour d’horizon de ces nouveautés et substituts qui redessinent le menu des fêtes.

Dénominations des alternatives végétales, un répit européen salué par HappyVore

L’Union européenne a finalement reporté sa décision sur l’encadrement des dénominations des alternatives végétales, alors que l’industrie attendait un arbitrage sur l’usage de termes comme steak ou burger. Ce report est perçu comme une lueur d’espoir par HappyVore, directement concerné par un amendement visant à interdire les appellations associées à la viande pour des produits à base de protéines végétales. Une telle interdiction fragiliserait la lisibilité de l’offre pour les consommateurs et freinerait le développement d’un secteur en forte croissance. Des expressions courantes comme burger végétal ou saucisse végétale jouent pourtant un rôle clé dans l’identification des alternatives, sans créer de confusion lorsque l’étiquetage est clair. Cette hésitation européenne s’inscrit dans un contexte plus large de tensions autour de l’information du consommateur, illustré récemment en France par le rejet de la généralisation du Nutri Score. Pour HappyVore, restreindre ces dénominations irait à l’encontre des objectifs climatiques et de santé publique de l’Union européenne, qui identifie pourtant la réduction de la consommation de viande et le développement des alternatives végétales comme des leviers majeurs de la transition alimentaire.

Des alternatives 100 % végétales au foie gras progressent dans les rayons et sur les tables de fêtes

Plusieurs marques proposent des « faux gras » végétaux qui jouent sur une texture fondante et des arômes festifs proches du produit traditionnel. Ces produits attirent l’attention à l’approche de Noël.

Les commerces multiplient ainsi les options végétales dans leurs assortiments, soulignant que ces alternatives ne se réduisent plus à une niche, mais s’insèrent dans des achats festifs plus larges.

Sur le marché plus large des substituts de foie gras, les offres végétales gagnent progressivement en visibilité dans les magasins bio et spécialisés, avec une diversité croissante de produits à base de noix, champignons ou légumineuses proposés comme alternatives festives ou gastronomiques.

Selon plusieurs analyses de marché, la demande mondiale pour des substituts au foie gras et autres produits festifs d’origine animale est portée par une conscience accrue des enjeux éthiques et environnementaux, une amélioration continue des technologies culinaires végétales et l’intérêt de consommateurs cherchant des options plus durables.

Les chocolats sans cacao émergent comme alternative durable

Face aux tensions croissantes sur la filière cacao, de nouvelles alternatives dites « chocolats sans chocolat » commencent à se faire une place sur le marché. Ces produits cherchent à reproduire le goût, la texture et les usages du chocolat sans recourir aux fèves de cacao, dont la production est confrontée à des enjeux environnementaux, sociaux et économiques majeurs. Les recettes reposent sur des ingrédients comme les graines de tournesol, les céréales ou les légumineuses, transformés par des procédés de fermentation et de torréfaction pour recréer des profils aromatiques proches du chocolat traditionnel. L’objectif est de réduire l’empreinte carbone, de sécuriser les approvisionnements et de limiter la dépendance à une matière première devenue plus rare et plus coûteuse. Bien que ces produits ne puissent légalement porter l’appellation chocolat, ils suscitent un intérêt croissant de l’industrie agroalimentaire et des consommateurs, notamment dans les segments végétal et durable.

Bûches de Noël industrielles quand le volume ne fait pas le dessert

Sous leur apparence festive et généreuse, certaines bûches de Noël industrielles reposent sur des recettes largement aérées.

L’incorporation d’air dans les mousses, crèmes et inserts permet d’augmenter le volume du dessert tout en limitant la quantité réelle d’ingrédients nobles comme le chocolat, la crème ou le beurre. Cette texture légère est rendue possible par l’usage d’émulsifiants et de stabilisants qui assurent la tenue du produit après congélation. Si le poids net indiqué reste conforme à la réglementation, la perception du consommateur peut être biaisée par un format visuellement imposant, mais peu dense. Les décors, glaçages et coques fines renforcent cette impression de générosité sans apporter une réelle valeur gustative supplémentaire. Ces pratiques, autorisées, mais discutables, soulignent les limites de l’information donnée au consommateur et interrogent la place de la qualité réelle dans les desserts festifs industriels.

Subventions à la filière foie gras en Nouvelle-Aquitaine

Un rapport de l’Observatoire des Subventions et Aides Agricoles en France (ObSAF) analyse les financements publics alloués à la filière foie gras en Nouvelle-Aquitaine à partir de documents administratifs régionaux et départementaux. Entre 2022 et 2025, 13,8 millions d’euros de subventions ont été mobilisés, principalement à la suite des crises d’influenza aviaire. Ces aides, majoritairement d’origine européenne et régionale, se concentrent sur la modernisation des élevages et les dispositifs de biosécurité. La filière apparaît marquée par une forte concentration des exploitations et une intensification des modes de production, tandis que le nombre d’élevages a fortement diminué. Les aides à la transformation bénéficient surtout aux industries intégrées, les ateliers fermiers restant marginalement soutenus. Face à ce diagnostic, des pistes de refonte sont avancées autour d’un renforcement de la transparence et de la traçabilité des aides, d’une conditionnalité environnementale et éthique des financements, d’un accompagnement des exploitations vers des alternatives productives et d’un contrôle démocratique accru de l’action publique et de l’information du consommateur.

Telmont généralise le magnum standard allégé

Après avoir inscrit l’allègement de la bouteille standard au cœur de sa stratégie, Telmont franchit une nouvelle étape en adoptant le premier magnum standard allégé en Champagne. La réduction du poids des contenants constitue en effet un levier direct de baisse de l’empreinte carbone, en limitant la consommation de matières premières, l’énergie nécessaire à la fabrication et l’impact du transport. Présentées en 2025 après trois années de tests, les bouteilles standards allégées ont déjà été produites à plus de 635 000 exemplaires par la Maison.

Issu de plusieurs mois de recherche et développement, le magnum standard allégé passe de 1 730 à 1 600 grammes, soit une diminution de près de 7,5 % de son impact environnemental dès la phase de fabrication. Il conserve les mêmes performances de résistance à la pression et de transport qu’un magnum traditionnel, ainsi que sa forme. Ce nouveau format est désormais appelé à être généralisé à l’ensemble des cuvées Telmont. L’innovation, sans exclusivité, est accessible à toutes les Maisons de Champagne souhaitant réduire leur empreinte environnementale sans modifier leurs processus de production.