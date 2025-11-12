La quotidienne : revue de presse du 12 novembre 2025

Voici les infos à retenir de ce mercredi 12 novembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

L’industrie française montre aujourd’hui un visage pluriel, entre transition énergétique, innovations de terrain et relance productive. De la robotique aux énergies bas-carbone, en passant par la logistique, l’agroalimentaire ou encore l’électroménager, les initiatives se multiplient pour renforcer la compétitivité et la durabilité des filières. R&D, ancrage territorial et sobriété énergétique s’imposent comme les maîtres mots d’une actualité industrielle en pleine effervescence.

Journée de la filière logistique & transport de marchandises

France Logistique organise ce 12 novembre à Paris une journée dédiée aux défis de la filière, autour de thèmes comme la résilience, l’innovation et les territoires (France Supply Chain).

Les start-up françaises ancrées localement séduisent les investisseurs

Selon Bpifrance, l’« ancrage territorial » de certaines start-up françaises constitue un atout stratégique pour les investisseurs et l’innovation locale.

Une start-up toulousaine lève 5 M€ et lance une marque contre le gaspillage alimentaire

La Gazette du Midi annonce que la société Green Spot Technologies, implantée à Toulouse, lève 5 millions d’euros et lance sa nouvelle marque « Milatea ». Elle ambitionne de valoriser les déchets alimentaires via de nouveaux ingrédients fermentés.

Naïo Technologies rebondit avec un plan d’investissement de 6,4 M€ pour robots agricoles

Le même média indique que Naïo Technologies, PME toulousaine spécialisée dans les robots agricoles, va bénéficier d’un soutien financier régional de 6,4 millions d’euros pour relancer son activité et viser la production de 100 machines par an d’ici 2028.

Robotique et innovation

Robot Magazine souligne que la robotique industrielle est un des piliers de la stratégie French Tech 2030, avec notamment des entreprises comme Inbolt qui équipent des robots existants de nouveaux modules. Ces sujets sont d’importance, d’autant que selon les données de la Fédération des Industries Mécaniques, la France compte 163 robots installés pour 10 000 employés en moyenne dans l’industrie manufacturière, « gagnant une place » au classement européen.

Le secteur de l’électroménager « Made in France » cherche un second souffle face à la concurrence asiatique

Un reportage de TF1 INFO met en avant que les marques historiques d’électroménager en France cherchent à relancer leurs usines et à se distinguer grâce à l’automatisation et à la production locale.

Accélérer la transition énergétique

Les grands groupes de l’énergie mobilisent la recherche et l’innovation pour accompagner la transition vers des chaînes de valeur industrielles bas-carbone. Ainsi, TotalEnergies indique consacrer chaque année une part croissante de son budget R&D à la décarbonation.

Pour sa part, EDF rappelle que dans les salles propres (milieux industriels très contrôlés), « la consommation peut atteindre environ 1 000 kWh/m²/an », la R&D ayant toutefois permis de trouver des pistes d’économies jusqu’à 20-30 %.

Parallèlement, les données du Service des données et études statistiques soulignent que les investissements publics français en R&D énergie ont atteint 2,7 milliards d’euros en 2023 (+28 % par rapport à 2022). Ces fonds se répartissent entre nucléaire, hydrogène, efficacité énergétique, renouvelables…

L’industrie pharmaceutique émet plus de gaz à effet de serre que l’industrie automobile

Enfin, une étude rapportée par Le Progrès estime que l’industrie pharmaceutique mondiale contribue fortement au réchauffement climatique, davantage que la fabrication automobile. L’étude alerte sur la faible visibilité de ce secteur en matière de pollution et appelle à davantage de transparence sur ses émissions, ses procédés et ses engagements.