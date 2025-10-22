La quotidienne : revue de presse du 22 octobre 2025

Voici les infos à retenir de ce mercredi 22 octobre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Entre décisions européennes, innovations technologiques et nouveaux défis réglementaires, l’actualité industrielle du jour illustre la complexité d’une transition à la fois énergétique, numérique et environnementale. Du maintien des ambitions climatiques à l’essor de l’IA dans l’industrie, cette sélection offre un aperçu éclairé des dynamiques qui façonnent les usines et laboratoires de demain.

L’énergie, toujours au cœur de la stratégie européenne 2026

La Commission européenne maintient l’énergie parmi ses priorités pour 2026, entre sécurité d’approvisionnement, compétitivité et neutralité carbone. L’Union veut renforcer la cohérence des politiques industrielles et climatiques autour des réseaux et technologies propres.

La France et l’Espagne réaffirment la fin du thermique en 2035

Paris et Madrid confirment leur engagement à interdire la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035, malgré les pressions de Berlin et Rome pour reporter l’échéance. Les deux pays estiment indispensable de préserver la visibilité industrielle et les investissements engagés dans l’électrification.

L’Europe pousse une IA 100 % « made in Europe » dans l’industrie

Bruxelles veut accélérer l’intégration d’intelligences artificielles européennes dans les secteurs critiques de l’énergie, la défense, les transports et la santé. L’enjeu est de renforcer la souveraineté numérique et la compétitivité industrielle du continent, de réduire la dépendance technologique à l’Asie et aux États-Unis et de sécuriser les données industrielles sensibles (France 24).

Les PME européennes se jettent dans l’IA sans base numérique solide

Une étude souligne que près de la moitié des petites entreprises européennes adoptent l’IA sans infrastructure numérique fiable. Cette précipitation fragilise la cybersécurité et limite les gains de productivité espérés, notamment en France (Reuters).

Les règles européennes sur les plastiques redessinent l’industrie mondiale

Les normes européennes sur la circularité des plastiques ont désormais une portée mondiale. Elles stimulent la demande de matériaux recyclés et forcent les industriels à repenser leurs procédés. Traçabilité, recyclage chimique et écoconception deviennent ainsi des passages obligés pour l’industrie (PR Newswire).

GNL : les fournisseurs défient l’Europe sur ses critères de durabilité

Les États-Unis et le Qatar pressent l’Union européenne d’assouplir ses exigences environnementales sur le commerce du gaz liquéfié. Bruxelles cherche l’équilibre entre transition énergétique, indépendance stratégique et relations commerciales (Reuters).

Robotique agricole : les robots de récolte séduisent les investisseurs

Les robots agricoles spécialisés dans la récolte connaissent une forte croissance du marché mondial. Automatisation, réduction de la pénibilité et efficacité énergétique attirent capitaux et partenariats, notamment en Europe (OpenPR).

Directive européenne sur l’eau : vers plus de contrôle environnemental

Les ministres européens de l’Environnement appellent à un renforcement de l’application des règles sur la qualité de l’eau. Un signal fort pour les industries consommatrices, soumises à des obligations de rejets et de gestion durable plus strictes.