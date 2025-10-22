Le 5 novembre : une journée européenne autour d’une ingénierie responsable, pensée à hauteur d’humanité

À l’heure où les transitions écologique et numérique redéfinissent nos modèles de développement, ingénierie et société se retrouvent intimement liées. Comment penser l’innovation sans perdre de vue ses impacts sociaux, environnementaux et éthiques ? C’est à cette question que souhaite répondre la journée européenne « Ingénierie, technologies et société : pour une innovation responsable, inclusive et critique », organisée le 5 novembre 2025 à Bruxelles par la CDEFI et le CNRS, dans le cadre de l’Année de l’ingénierie.

Ce dialogue s’inscrit dans la continuité des réflexions présentées dans « Environnement et climat : brève sociohistoire pour les ingénieurs », dans lequel Catherine Roby[1] rappelle que l’histoire de l’ingénierie ne peut être dissociée de celle des idéaux de progrès. Cet article souligne ainsi combien la méconnaissance de l’écologie scientifique et le discrédit des critiques technologiques ont freiné la reconnaissance des enjeux humains et environnementaux dans les milieux techniques. Comprendre cette sociohistoire, c’est saisir comment les sociétés industrielles ont longtemps neutralisé les mises en garde contre leurs excès au nom d’un progrès jugé indiscutable.

L’événement organisé à Bruxelles propose, pour sa part, de sensibiliser la communauté scientifique et les écoles d’ingénieurs à une approche plus réflexive, consistant à repenser les technologies non seulement pour leur performance, mais pour leur impact sur les sociétés et sur la planète. Il s’agira ainsi de promouvoir une ingénierie « pour l’humanité », capable de conjuguer innovation, responsabilité éthique et lucidité historique.

