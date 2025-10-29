La quotidienne : revue de presse du 29 octobre 2025

Voici les infos à retenir de ce mercredi 29 octobre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Entre transition énergétique, innovation technologique et réindustrialisation, l’actualité reflète les grands enjeux de l’industrie française. Robotique, intelligence artificielle, énergie et territoires sont autant de domaines où les projets se multiplient, traduisant l’évolution rapide de la recherche et de l’ingénierie en France et en Europe.

Énergie et transition énergétique

Signal tarifaire pour le stockage d’énergie : Le régime TURPE 7 met en place une nouvelle composante tarifaire « injection-retrait » pour les installations de stockage électrique moyen et haut voltage, afin de mieux intégrer les renouvelables.

Éolien en mer français, crise politique et coûts en hausse : Les développeurs d’éolien offshore en France s’inquiètent d’un ralentissement après que la crise gouvernementale a gelé les appels d’offres et fragilisé le cadre réglementaire. Simultanément, EDF négocie avec l’État des conditions revues pour un projet éolien au large de la Normandie suite à la hausse des coûts.

Transports, bâtiment et CO₂ : Entre 2022 et 2023, la France a enregistré une baisse des émissions de 6,8 % grâce à une meilleure production nucléaire et renouvelable, mais la réduction ralentit fortement en 2024 notamment parce que les transports (voitures, poids lourds, aviation) et le bâtiment (chauffage, rénovation lente du parc immobilier) continuent de produire beaucoup de CO₂. Pour sa part, si le marché de la construction français est en recul en 2025, il pourrait repartir entre 2026 et 2029 grâce aux projets liés à l’énergie, aux transports ferroviaires et aux centres de données.

Industrie et innovation

Une nouvelle solution de batteries propre : Une entreprise lyonnaise lance une solution transformant les onduleurs industriels en systèmes de stockage à cellules modulaires intelligentes (SMC), plus propres et plus performants.

Robotique industrielle et IA en croissance : Le marché français de la robotique industrielle devrait atteindre près de 882 M$ d’ici 2030, soit un taux de croissance annuel d’environ 10 %. Dans le même temps, celui de l’intelligence artificielle devrait passer 12 Md$ en 2025 à 77 Md$ d’ici 2032.

Inauguration d’une autoroute à recharge dynamique pour véhicules électriques : Un système d’induction en circulation (« charge as you drive ») est lancé sur une portion de l’autoroute A10 à proximité de Paris.

Production achevée d’un composant clé du réacteur ITER : Un composant majeur (du futur réacteur ITER a été fabriqué pour la première fois au sud de la France.

Territoires et réindustrialisation

Les régions rurales européennes se positionnent comme lieux d’innovation industrielle : Une étude de Joint Research Centre montre que les zones rurales de l’UE accueillent des start-ups en robotique, semi-conducteurs, transport ou énergie, ce qui pourrait bénéficier à la France. Parallèlement, l’industrie rurale française reste plus importante qu’on ne l’imagine. Ainsi, dans l’hexagone, 27 % des emplois industriels se situent encore en zones rurales, contre 21 % dans les zones métropolitaines.