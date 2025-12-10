La revue de presse quotidienne du 10 décembre 2025 : énergie, innovation, hydrogène

Voici les infos à retenir de ce mercredi 10 décembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

L’actualité du jour met en évidence une phase de recomposition profonde des politiques énergétiques et des mutations en cours dans la production, la consommation et l’évaluation des projets stratégiques. Elle révèle également les limites persistantes de certains secteurs fortement émetteurs ainsi que la nécessité de mieux structurer les outils de décision publique. Parallèlement, des avancées technologiques majeures dans les matériaux et les procédés industriels confirment l’accélération de l’innovation, tandis que plusieurs signaux montrent une réorganisation de filières clés et un recentrage de la recherche pour soutenir la compétitivité nationale.

Une PME française vise l’industrialisation d’un procédé décarbonant pour l’industrie lourde

La start-up Spark Cleantech a validé son démonstrateur industriel visant à proposer un procédé décarbonant pour le chauffage dans l’industrie lourde, basé sur l’hydrogène. Elle entend finaliser l’industrialisation de cette technologie d’ici 2027, ce qui pourrait bousculer des pans de la chimie, de la sidérurgie ou des matériaux, souvent fortement carbonés (CFNEWS).

Décision attendue à la mi-décembre pour la planification énergétique

Le ministère français de l’Énergie a annoncé qu’une décision sur la loi de planification énergétique (PPE, programmation pluriannuelle de l’énergie) serait prise avant Noël. Cette PPE, longtemps retardée en raison de désaccords politiques, notamment autour du développement des renouvelables, déterminera les trajectoires de production nucléaire et renouvelable ainsi que les objectifs climatiques pour les années à venir (Reuters).

La production française d’électricité dépasse la consommation, selon RTE

La France produit actuellement plus d’électricité qu’elle n’en consomme, selon les données récentes analysées par RTE. Pour réduire l’impact environnemental et s’aligner sur les objectifs climat, RTE recommande de réduire la part des fossiles dans la consommation d’énergie à 30-35 % d’ici 2035 contre environ 60 % aujourd’hui et d’augmenter la part de l’électricité dans la consommation globale, de 26 % en 2024 à 40-45 % à horizon 2035 (TF1 Info).

Le rôle des transports dans les émissions de gaz à effet de serre en France

Les données climat montrent que les transports restent le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France, avec 124,9 millions de tonnes de CO₂ équivalent émises en 2024, soit environ un tiers des émissions nationales hors UTCATF (Statistiques du développement durable). Même si certaines performances des véhicules se sont améliorées, l’augmentation du trafic entraîne une hausse continue des émissions globales du secteur depuis 1990.

Fiabilité des évaluations socio-économiques des investissements énergétiques remis en cause

Un rapport d’étape du Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan (HCSP) met en lumière des faiblesses dans les méthodes d’évaluation socio-économiques des investissements publics dans le secteur énergétique. Le rapport pointe notamment des insuffisances dans l’analyse de projets liés à l’hydrogène, aux batteries, à l’acier ou au nucléaire, ce qui pourrait fragiliser des initiatives de décarbonation industrielle ou énergétique.

Méconnaissance des concepts d’économie verte, circulaire et bleue

Futura rappelle les différences entre les notions d’« économie circulaire », « économie verte » et « économie bleue », insistant sur le fait que ces approches sont souvent confondues alors qu’elles répondent à des enjeux distincts, notamment la réduction des déchets, la préservation des ressources marines, la limitation de l’impact carbone, etc.

Des plastiques autoréparants et matériaux « vivants »

Sciences et Avenir présente des matériaux « vivants » ou autoréparants, ouvrant une voie vers des révolutions industrielles dans les matériaux, la fabrication, la réparation ou l’entretien. Ces innovations pourraient transformer des secteurs variés tels que la mécanique, l’automobile, la construction, etc. en introduisant des matériaux plus durables ou plus résilients.

Restructurations dans l’industrie de défense française

Le rachat des activités défense de Texelis par KNDS vient d’être autorisé, officialisant un changement de main pour un acteur de l’industrie militaire et de défense (Le Journal des Entreprises).

L’enjeu de la recherche priorisée pour la transition énergétique en France

Le cadre de la Stratégie Nationale de Recherche pour l’Énergie (SNRE) tente désormais de définir des priorités de recherche susceptibles de favoriser la transition énergétique tout en préservant la compétitivité nationale (anrt.asso.fr).