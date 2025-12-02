La revue de presse quotidienne du 2 décembre 2025 : énergie, environnement, intelligence artificielle

Voici les infos à retenir de ce mardi 2 décembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

La transition industrielle s’accélère avec la montée en puissance de l’IA, qui transforme les usages et les performances énergétiques. Les dynamiques internationales se renforcent, qu’il s’agisse de l’extension d’acteurs français à l’étranger ou de nouveaux financements européens dans l’éolien en mer. Dans le même temps, les perspectives économiques, les évolutions fiscales et les textes réglementaires redessinent les conditions d’action pour les entreprises. Les territoires poursuivent leurs démarches climat tandis que le solaire consolide sa place dans le mix énergétique.

Adoption croissante de l’Intelligence artificielle dans l’industrie française pour la transition écologique

Un rapport récent souligne que 30 à 40 % des entreprises industrielles en France utilisent désormais des outils d’IA, une proportion en hausse constante. L’IA est mobilisée dans la maintenance préventive, le contrôle qualité automatisé, et l’optimisation des flux logistiques. Ainsi, la transition écologique se conjugue avec la transformation numérique, l’IA permettant aux entreprises de réduire leur empreinte carbone, d’améliorer l’efficacité énergétique et de repenser l’organisation des processus industriels (OPCO 2i).

Renforcement international d’un acteur français de la gestion de l’eau et des infrastructures environnementales

La société Odyssée Environnement annonce qu’elle poursuit l’extension de son réseau mondial, la part de son activité à l’étranger atteignant désormais 50 %. L’un de ses récents développements concerne un produit anti-tartre, ce qui illustre l’importance stratégique des technologies de traitement de l’eau et de gestion des infrastructures à l’échelle globale (Le Journal des Entreprises).

Les nouvelles perspectives économiques de l’OCDE

Ce mardi 2 décembre 2025, l’OCDE publie ses dernières Perspectives économiques, un document attendu pour ses analyses et projections macro-économiques mondiales et européennes, potentiellement cruciales dans l’anticipation des tendances des secteurs de l’énergie, de l’industrie et des investissements technologiques.

Baisse de la taxation sur l’électricité, hausse sur le gaz

Le Sénat français a adopté un amendement prévoyant une réduction de la taxation sur l’électricité et, en contrepartie, une augmentation de celle appliquée au gaz. Ce rééquilibrage intervient dans un contexte énergétique tendu et pourrait influencer les comportements de consommation, les coûts pour les ménages et les choix d’investissement dans l’efficacité énergétique (Connaissance des Énergies).

Nouveaux financements pour un parc éolien en mer en Pologne

Un consortium incluant Engie a bouclé le financement de son premier parc éolien en mer au large de la Pologne, illustrant la dynamique renouvelée de l’éolien offshore en Europe. L’éolien en mer confirme donc son statut de pilier stratégique de la transition énergétique, notamment en continuant d’attirer capitaux et ambition industrielle (Connaissance des Énergies).

L’Agence Internationale de l’Énergie trace des perspectives contrastées en matière d’énergie mondiale

Un récent rapport d’analyse prospective de l’AIE suggère qu’à l’échelle globale, les émissions de CO₂ pourraient diminuer de près de 40 % d’ici dix ans, mais réintroduit aussi des scénarios « pessimistes » dans lesquels le rythme des transitions ralentit fortement. Malgré les progrès, le chemin vers la neutralité carbone reste dès lors fragile et très dépendant des choix politiques, industriels et géopolitiques (rsedatanews.net).

Un guide sur les risques d’atmosphère explosive en entreprise

L’INERIS vient de publier un guide destiné aux entreprises pour mieux comprendre et maîtriser les risques liés aux atmosphères explosives (ATEX), un enjeu clé dans de nombreux secteurs industriels : chimie, mécanique ou énergie.

Politiques publiques et développement durable

Plusieurs textes récents parus au Journal officiel de la République française et de l’Union européenne concernent la régulation environnementale, la gouvernance et les obligations en matière d’énergie, climat, déchets, etc. (actu-environnement.com).

Consultations locales pour un plan climat-air-énergie-eau

Le 1er décembre 2025, un appel à consultation publique a été lancé pour un « Plan Climat Air Énergie Eau Territorial » à Montauban. Cette démarche locale favorise l’adaptation des politiques environnementales aux territoires, en intégrant énergie, qualité de l’air, gestion de l’eau, aménagement et résilience (montauban.com).

Le solaire continue son expansion en France

Selon les données 2025, l’éolien en mer se développe, mais le solaire photovoltaïque reste l’un des moteurs majeurs des renouvelables. On constate en revanche un ralentissement du biogaz (actu-environnement.com).