Les organoïdes sur puce, des composants pour la médecine du futur ?

News de science

Dans une conférence de presse récente, le CEA a présenté ses résultats concernant une technologie de pointe capable de faire progresser la biologie, de révolutionner la recherche pharmaceutique et la médecine : les organoïdes sur puce ou OoCs. En collaboration avec ses partenaires cliniciens et grâce à son expertise biologique et technologique, le CEA est en ordre de bataille pour accompagner la filière française des OoCs.