Loop veut généraliser la consigne à grande échelle

Il y a un an, TerraCycle et Carrefour ont lancé Loop, en partenariat avec plusieurs marques de l’industrie agroalimentaire et des cosmétiques, afin de tester l'utilisation de contenants consignés. L’expérience s’avérant concluante, Carrefour intégrera bientôt Loop à sa plate-forme de livraison, puis dans ses magasins. Entretien.

Le 15 mai 2019, TerraCycle et Carrefour lançaient MaBoutiqueLoop à Paris. Ce site e-commerce livre à domicile des produits de grandes marques dans des contenants consignés, en vue de leur réemploi, et en fin de vie de leur recyclage. Objectif : généraliser le retour de la consigne pour remplacer le plastique à usage unique.

Ce projet est unique pour l’instant. Étant stratégique pour Carrefour et les marques participantes, la communication demeure limitée et contrôlée. Aucune information ne filtre par exemple sur le chiffre d’affaires, le nombre de clients et leur fréquence d’achat. Nous essayons tout de même de soulever quelques retours d’expérience avec Alyssa Cau, chargée des relations publiques de Loop.

Techniques de l’ingénieur : Pouvez-vous nous résumer l’ambition de Loop ?

Alyssa Cau : L’ambition de Loop est d’offrir une large gamme de produits du quotidien en version sans déchet. Loop est un service d’e-commerce qui modernise la consigne en proposant des produits du quotidien livrés dans des contenants consignés. La plate-forme propose des produits alimentaires, des boissons, des produits d’entretien, d’hygiène et de beauté. Les produits sont très divers : pâtes, biscuits, shampoings, lessives, crèmes, etc. avec des produits de grandes marques comme Schweppes, Maison Verte, Ariel, Milka et Tropicana, mais aussi des marques indépendantes comme CoZie, La Petite Fabrique Provençale et Les Petits Bidons. La plate-forme propose aussi des références Carrefour et Carrefour bio.

Concrètement, les clients font leurs courses en ligne sur www.maboutiqueloop.fr. En plus du prix du produit, ils payent un coût supplémentaire pour la consigne, qui leur sera remboursé lorsqu’ils renverront leurs emballages vides. Ils reçoivent ensuite leurs produits à domicile ou au travail dans un sac Loop, spécialement conçu pour éliminer le besoin d’emballages de protection jetables. Une fois leurs produits terminés, ils programment la collecte de leurs contenants vides, que Loop viendra chercher directement chez eux.

Comment se déroule la logistique, de la marque jusqu’au consommateur ?

Une fois récupérés par Loop, les emballages vides sont nettoyés puis renvoyés aux marques pour être remplis de nouveau avant d’être renvoyés dans notre entrepôt, prêts à être expédiés aux consommateurs. À l’entrepôt, les produits en provenance des marques arrivent dans un emballage réutilisable ou recyclable : soit dans des boîtes en carton sur palettes, soit dans des caisses en plastique pour les produits de type boissons. Les cartons sont recyclés. Les palettes et les caisses de boissons en plastique sont réutilisables.

L’ensemble du processus logistique est géré par Loop, de la vente et la livraison jusqu’au retour et au nettoyage des contenants vides. En fait, Loop fonctionne comme un distributeur en ligne, qui achète en gros, vend au détail, livre et récupère les emballages vides. Les emballages restent la propriété de la marque.

Ma boutique Loop a été lancée en mai 2019. Au bout d’un an, quels sont les retours d’expérience ?

Nous ne communiquons pas encore d’informations chiffrées sur le panier moyen et le chiffre d’affaires, car nous sommes toujours dans la phase pilote du projet. Nous pouvons tout de même donner quelques retours d’expérience. Les consommateurs plébiscitent l’aspect pratique de Loop et apprécient d’y voir de grandes marques disponibles pour continuer à acheter leurs produits préférés consignés. Les produits les plus couramment consommés sont les boissons conditionnées dans des bouteilles en verre (eau, jus de fruit, soda…) ainsi que les lessives et les shampoings. Globalement, les produits qui circulent rapidement et ceux qui sont plus difficilement trouvables en version vrac.

Par ailleurs, nous avons constaté que les consommateurs ont très largement adopté le système de la consigne et que payer un supplément correspondant à la consigne ne les dérange pas. Les consommateurs aiment le fait que la plate-forme ne génère pas de déchets lors de la livraison, contrairement aux autres plates-formes d’e-commerce. Grâce au sac de livraison Loop, les cartons, papiers bulle et autres déchets généralement générés sont éliminés.

La consigne a-t-elle un avenir à grande échelle ?

Les consommateurs veulent de la commodité et du choix. En fournissant cela avec Loop, nous pensons que la réutilisation peut redevenir habituelle. Le système de consigne est au cœur du système Loop, donc oui, nous pensons réellement qu’elle peut s’étendre et avoir un avenir à grande échelle.

Ma Boutique Loop est la phase pilote du projet, la première phase. La deuxième phase du projet, à savoir l’intégration de Loop à la plate-forme de livraison de Carrefour – Carrefour Livré Chez Vous – sera lancée dans les mois à venir. Il sera alors possible de faire ses courses en une seule fois sur le site de livraison de Carrefour et d’acheter à la fois des produits avec des emballages réutilisables et des produits emballés « traditionnellement ». Enfin, la phase 3 est le lancement de Loop en magasin Carrefour d’ici la fin de l’année 2020.

Loop est actuellement disponible à Paris et en Ile-de-France (75, 92, 93, 94 et 78) ainsi qu’à Lille et sa région (59). Aux États-Unis, Loop est disponible à New-York et au Nord-Est des États-Unis (New Jersey, Maryland, Washington, DC et Pennsylvanie), dans le Connecticut, le Delaware, le Massachusetts, le Rhode Island et le Vermont. Loop sera également lancé à Toronto et au Royaume-Uni en 2020.