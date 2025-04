Revue du Magazine d’Actualité #31 : du 22 au 24 avril

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous présente sa 31ème revue hebdomadaire ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

Printemps et enjeux scientifiques

Le printemps est de retour, apportant lumière et chaleur. Pollens, albédo, monoï de Tahiti, produits de protection solaire, nous vous proposons d’envisager cette saison sous l’angle scientifique, à travers une sélection d’articles en accès libre jusqu’au 22 mai 2025.

Une sélection d’articles pour décrypter le printemps

Webinar à venir : réduisez les risques en production avec des solutions analytiques avancées

Apprenez à identifier et à vous concentrer sur les variables clés de votre production grâce à l’analyse prédictive. Contrôlez vos processus en temps réel pour réduire les risques et optimiser la performance. Ce webinaire en accès libre apportera abordera l’utilisation des données pour anticiper les risques et améliorer votre performance industrielle.

Webinar à venir : la blockchain pour répondre aux exigences de traçabilité

La traçabilité est devenue un impératif pour les entreprises face aux nouvelles réglementations. La blockchain, avec sa transparence et son immuabilité, offre des solutions prometteuses. Ce webinar gratuit exposera les avantages et les limites de cette technologie dans le domaine de la traçabilité.

L’Oncopôle de Toulouse : au cœur de l’innovation en thérapies ciblées

Francesco Hofmann, expert en biochimie et oncologie, s’est entretenu avec nous en sa qualité de directeur de la R&D des Laboratoires Pierre Fabre. De la découverte de nouvelles molécules à l’intégration de l’intelligence artificielle, les thérapies ciblées et les collaborations internationales redéfinissent les traitements anticancéreux, offrant de nouvelles perspectives aux patients du monde entier.

Comment l’IA et les partenariats transforment la recherche anticancéreuse

L’Europe face au défi du patriotisme économique

Alors que l’Europe est prise en étau entre les politiques protectionnistes des États-Unis et la montée en puissance de la Chine, le concept de patriotisme économique revient sur le devant de la scène. Cet article analyse les propos d’Éric Lombard et d’Éric Delbecque sur la nécessité de protéger l’économie européenne tout en évitant le repli sur soi.

Les enjeux autour du patriotisme économique

Hydrogène vert en Tunisie : un projet controversé à Gabès

À Gabès, en Tunisie, la population se mobilise contre un projet de production d’hydrogène vert destiné à l’exportation. Dans une région déjà marquée par la pollution, les habitants craignent pour leur santé et l’environnement, et dénoncent un accaparement des ressources au profit de l’Europe.

Hydrogène vert en Tunisie : enjeux et controverses

Paris face à la montée des températures : le rôle controversé de la climatisation