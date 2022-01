[Parution] Les grands événements de l’année – Que retiendrons-nous de l’actualité scientifique et technologique de 2021 ?

Les Éditions Techniques de l’Ingénieur ont sélectionné plusieurs articles de la collection en lien avec les grands événements de l'année passée. Pour analyser, approfondir et prendre du recul face à l'actualité !

Le 23 avril 2021, le spationaute Thomas Pesquet prend le commandement de la Station spatiale internationale (ISS). Il est le premier Français à assumer cette responsabilité et occupera ce poste jusqu’à son retour sur Terre le 9 novembre.

L’année 2021 a été marquée par le grand plan d’investissement d’avenir annoncé par le gouvernement : France 2030. 30 milliards d’euros déployés sur 5 ans, visant à développer la compétitivité industrielle et les technologies d’avenir, dont l’hydrogène vert, l’industrie décarbonée, les transports du futur, une alimentation saine et durable, etc. En parallèle, une stratégie d’accélération « Santé numérique » a été lancée pour faire de la France un leader sur l’innovation en e-santé.

Enfin, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques s’est tenue à Glasgow (COP26) en novembre. 137 pays ont fait un pas en avant historique en s’engageant à stopper et à inverser le recul des forêts et la dégradation des terres d’ici à 2030.

Découvrez une sélection d’articles de fond de notre collection pour analyser, approfondir et prendre du recul face à ces événements. Cette base documentaire s’adresse à tous ceux qui souhaitent un complément d’information et un éclairage pertinent sur les temps forts de l’actualité technologique et scientifique.