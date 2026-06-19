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Revue du Magazine d’Actualité

Revue de la semaine

Revue du Magazine d’Actualité #76 du 15 au 19 juin

Posté le par Marie-caroline LORIQUET dans Informatique et numérique

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Entre recomposition géopolitique et mutation industrielle, l’actualité de la semaine met en lumière des dépendances technologiques et énergétiques en pleine évolution.

Derrière ces dynamiques, les enjeux de souveraineté, de sécurité et d’adaptation des filières industrielles s’imposent comme des priorités.

⚡ ÉNERGIE & NUMÉRIQUE

Centres de données : SoftBank mise 75 milliards d’euros sur la France

Le groupe japonais SoftBank annonce un investissement massif dans des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, avec jusqu’à 75 milliards d’euros engagés en France. Cette implantation repose notamment sur l’accès à une électricité abondante et décarbonée, devenue un critère stratégique pour ces infrastructures énergivores.
🚀 Explorer l’investissement data centers IA

Importations de gaz en Europe, une diversification sous contrainte géopolitique

L’Europe a fortement réduit sa dépendance au gaz russe, passée de 45 % des importations en 2021 à environ 12 % en 2025. Cette évolution s’inscrit dans la stratégie REPowerEU visant à sécuriser l’approvisionnement et accélérer la transition énergétique.
🌍 Décrypter la dépendance au GNL

🛡️ DÉFENSE & INDUSTRIE

Des UGV aux missions de ravitaillement, le front ukrainien teste la robotisation au sol

Sur le front ukrainien, les robots terrestres sans pilote (UGV) s’imposent progressivement dans les opérations logistiques. Ils assurent notamment le transport de matériel, l’approvisionnement et l’évacuation des blessés, limitant l’exposition des soldats.
🤖 Observer la robotisation du front

Face au ralentissement de l’automobile, les industriels regardent vers la défense

Confrontée à une transformation structurelle (électrification, concurrence accrue, baisse des volumes), l’industrie automobile explore de nouveaux relais de croissance. La défense apparaît comme un débouché stratégique dans un contexte de hausse des budgets militaires en Europe.
🏭 Suivre la reconversion industrielle

🔐 NUMÉRIQUE & CYBERSÉCURITÉ

Cloud, IA militaire : la défense française face au piège durable des dépendances technologiques

Les armées dépendent de technologies critiques contrôlées hors de leurs frontières, ce qui fragilise leur autonomie et la maîtrise de leurs données. La souveraineté militaire repose désormais autant sur le contrôle des infrastructures numériques que sur les équipements.
🧠 Analyser la souveraineté data militaire

Cyberattaques industrielles, pourquoi l’énergie et les usines deviennent des cibles prioritaires

La numérisation des systèmes industriels expose davantage les infrastructures aux cybermenaces, notamment via les technologies IoT et OT. Le secteur de l’énergie a ainsi enregistré une forte hausse des attaques ciblant ces environnements.
⚠️ Comprendre les risques OT industriels

👓 Bon week-end et bonne lecture 🗞️

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

Automobile Gaz Intelligence artificielle Robotisation Sécurité informatique
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/informatique-et-numerique/

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