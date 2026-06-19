Revue du Magazine d’Actualité #76 du 15 au 19 juin

Entre recomposition géopolitique et mutation industrielle, l’actualité de la semaine met en lumière des dépendances technologiques et énergétiques en pleine évolution.
Derrière ces dynamiques, les enjeux de souveraineté, de sécurité et d’adaptation des filières industrielles s’imposent comme des priorités.
⚡ ÉNERGIE & NUMÉRIQUE
Centres de données : SoftBank mise 75 milliards d’euros sur la France
Le groupe japonais SoftBank annonce un investissement massif dans des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, avec jusqu’à 75 milliards d’euros engagés en France. Cette implantation repose notamment sur l’accès à une électricité abondante et décarbonée, devenue un critère stratégique pour ces infrastructures énergivores.
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Importations de gaz en Europe, une diversification sous contrainte géopolitique
L’Europe a fortement réduit sa dépendance au gaz russe, passée de 45 % des importations en 2021 à environ 12 % en 2025. Cette évolution s’inscrit dans la stratégie REPowerEU visant à sécuriser l’approvisionnement et accélérer la transition énergétique.
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🛡️ DÉFENSE & INDUSTRIE
Des UGV aux missions de ravitaillement, le front ukrainien teste la robotisation au sol
Sur le front ukrainien, les robots terrestres sans pilote (UGV) s’imposent progressivement dans les opérations logistiques. Ils assurent notamment le transport de matériel, l’approvisionnement et l’évacuation des blessés, limitant l’exposition des soldats.
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Face au ralentissement de l’automobile, les industriels regardent vers la défense
Confrontée à une transformation structurelle (électrification, concurrence accrue, baisse des volumes), l’industrie automobile explore de nouveaux relais de croissance. La défense apparaît comme un débouché stratégique dans un contexte de hausse des budgets militaires en Europe.
🏭 Suivre la reconversion industrielle
🔐 NUMÉRIQUE & CYBERSÉCURITÉ
Cloud, IA militaire : la défense française face au piège durable des dépendances technologiques
Les armées dépendent de technologies critiques contrôlées hors de leurs frontières, ce qui fragilise leur autonomie et la maîtrise de leurs données. La souveraineté militaire repose désormais autant sur le contrôle des infrastructures numériques que sur les équipements.
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Cyberattaques industrielles, pourquoi l’énergie et les usines deviennent des cibles prioritaires
La numérisation des systèmes industriels expose davantage les infrastructures aux cybermenaces, notamment via les technologies IoT et OT. Le secteur de l’énergie a ainsi enregistré une forte hausse des attaques ciblant ces environnements.
⚠️ Comprendre les risques OT industriels
👓 Bon week-end et bonne lecture 🗞️
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