Revue du Magazine d’Actualité #77 du 22 au 26 juin

Entre tensions industrielles, réindustrialisation et transitions énergétiques, la semaine illustre les défis d’un tissu productif sous pression.

Les enjeux de souveraineté, de durabilité et de transformation numérique se dessinent avec de nouvelles lignes de fracture.

⚡ ÉNERGIE & TRANSITION

Le plan d’électrification demande à être précisé

Le plan d’électrification, essentiel pour accompagner la transition énergétique, suscite des interrogations quant à sa mise en œuvre concrète. Les acteurs du secteur pointent un manque de visibilité sur les investissements, les infrastructures nécessaires et les priorités d’usage.

🔗 Comprendre les enjeux de l’électrification

WEBINAR : évaluer la durabilité de l’hydrogène vert – Etude de cas

L’hydrogène vert est souvent présenté comme un pilier de la décarbonation, mais sa durabilité dépend fortement de son mode de production. Organisé le 30 juin, ce webinar met en lumière les critères d’évaluation environnementale, incluant l’origine de l’électricité et les impacts sur l’ensemble du cycle de vie.

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🏭 INDUSTRIE & MATÉRIAUX

Acier : vers une nouvelle crise mondiale liée aux surcapacités ?

L’industrie sidérurgique mondiale pourrait faire face à une nouvelle crise liée à des surcapacités persistantes. La production excédentaire, notamment dans certaines régions, exerce une pression accrue sur les prix et fragilise les acteurs européens.

🏗️ Analyser la crise des surcapacités de l’acier

Nationalisation d’ArcelorMittal : la panacée ?

Face aux difficultés du secteur sidérurgique, la question de la nationalisation d’ArcelorMittal resurgit dans le débat public. Cette option est examinée comme un levier potentiel pour préserver l’emploi et la souveraineté industrielle.

🤝 Décrypter le débat sur ArcelorMittal

💊 SANTÉ & RÉINDUSTRIALISATION

La France rapatrie la production de colchicine

La relocalisation de la production de colchicine marque une étape dans la stratégie française de souveraineté sanitaire. Ce médicament essentiel, utilisé notamment pour traiter certaines inflammations, sera désormais produit sur le territoire national.

🦶 Suivre la relocalisation de la colchicine

💻 NUMÉRIQUE & TRANSFORMATION

Un référentiel pour cartographier les dépendances numériques critiques

Un nouveau référentiel propose de mieux identifier et cartographier les dépendances numériques critiques des organisations. Il permet d’analyser les chaînes de dépendance liées aux infrastructures, aux logiciels et aux fournisseurs de services numériques.

🛡 Cartographier les dépendances numériques critiques

WEBINAR : projet IA industriel, votre entreprise est-elle vraiment prête ?

Le déploiement de l’intelligence artificielle dans l’industrie ne se limite pas aux technologies : il exige une maturité organisationnelle et stratégique. Le 2 juillet, cette webconférence interroge la capacité des entreprises à structurer leurs données, leurs processus et leurs compétences.

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👓 Bon week-end et bonne lecture 🗞