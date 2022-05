Techniques de l’Ingénieur sera présent au salon Global Industrie 2022 !

A ne pas manquer ! Venez rencontrer Techniques de l’Ingénieur au Stand 5F106 dans l’Univers Measurement World du salon Global Industrie 2022. L'événement dédié à l'industrie en France aura lieu du 17 au 20 mai 2022 au Parc des expositions Paris Nord Villepinte.

Global Industrie est l’événement qui met en avant l’industrie française avec 2300 exposants et 15 grands univers de l’industrie comme l’électronique, la robotique ou encore la finition et le traitement des métaux. Cette quatrième édition, sous le signe de la réindustrialisation responsable, compte offrir une expérience salon sur-mesure, du 17 au 20 mai 2022 au Parc des expositions Villepinte, pour aider les industriels à se réinventer, à conforter et à développer leur activité, leurs projets.

Nouveauté de cette année

Cette année, Measurement World est entièrement intégré à Global Industrie, suite au succès rencontré l’an dernier. La tenue conjointe des deux événements Global Industrie et Measurement World à Lyon en 2021, a clairement démontré la pertinence d’une synergie entre le monde de la mesure et celui des développements industriels. Aujourd’hui, cet univers mobilise 200 spécialistes de l’analyse, du contrôle, de la métrologie, de l’instrumentation et promeut l’ensemble des savoir-faire technologiques français et européens. Ce tremplin de lancement des innovations et des outils de veille, est donc l’occasion unique de voir, toucher et comprendre l’étendue des solutions technologiques et tous les apports de la mesure (contrôle, optimisation, productivité, qualité, fiabilité, valorisation des données…), à destination de tous les secteurs industriels.

Au programme

Durant ces quatre jours et dans les deux univers, des conférences, une zone d’exposition des temps forts et des tutoriels seront proposés pour mieux comprendre les avancées en matière de transition énergétique, de métrologie des gaz ou encore d’innovations industrielles et de qualité de l’air.

Les temps forts de l’événement

Articulés autour de quatre thématiques principales, les temps forts se présenteront sous les formes suivantes :

L’emploi : avec GI Avenir, un espace sera dédié aux entreprises pour diffuser leurs annonces et rencontrer des potentiels candidats.

La veille : avec GI conférences, deux salles de conférences dans lesquelles se succéderont tables rondes, keynotes et masterclasses dans le but de faire découvrir aux visiteurs les problématiques et les stratégies actuelles en ce qui concerne le numérique, l’environnement ou encore la compétitivité industrielle française dans le monde et en Europe.

L’innovation : avec GI Awards, le grand jeu concours organisé chaque année par les représentants récompensant les grandes innovations de l’année.

La green industrie enfin, avec GI gas analysis : un symposium mondial sur l’analyse des gaz.

A ces temps forts s’ajoutent des visites virtuelles, des conventions d’affaires affinitaires “Nouvelles générations” et les Golden Tech, le grand concours sur la performance industrielle pour désigner les meilleurs professionnels de leur métier.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de l’événement : https://global-industrie.com/fr