Génie des procédés et machines quantiques : une journée de prospective sur la révolution à venir

L’informatique quantique s’apprête à transformer l’ensemble des procédés industriels, et plus particulièrement le domaine de la chimie. La Société Française de Génie des Procédés (SFGP) organise une journée de réflexion le 5 novembre pour anticiper ces changements et explorer les applications concrètes de cette technologie émergente. Il s’agit du premier événement en France consacré à cette thématique.

La rupture technologique portée par l’informatique quantique est désormais à nos portes. Capable de résoudre une grande variété de problèmes, de l’optimisation à la simulation, cette technologie émergente promet de transformer en profondeur de nombreux secteurs industriels. En chimie notamment, elle pourrait permettre la prédiction fine des propriétés moléculaires et la conception de nouveaux solvants – ouvrant la voie à des avancées majeures dans la modélisation et la création de procédés.

Comment la technologie quantique va-t-elle transformer l’avenir des industries de procédés ?

C’est à cette question que tentera de répondre la journée de prospective organisée par la Société Française de Génie des Procédés (SFGP) le 5 novembre 2025, sous l’égide de François Nicol, président de la SFGP. L’événement réunira des experts issus de l’industrie, de la recherche et du monde académique pour réfléchir aux impacts concrets des technologies quantiques sur les procédés industriels.

Au programme figurent notamment les interventions suivantes :

Introduction : les types de problèmes à résoudre – Benoit Celse (IFPEN), Ludovic Montastruc (INP Toulouse) et Thibaut Neveux (EDF) ;

Informatique quantique : état de l’art, perspective et défis – Olivier Ezratty (Quantum Energy Initiative) ;

Perspectives d’utilisation des technologies quantiques dans le domaine de l’énergie – Étienne Decossin (EDF) ;

l’optimisation énergétique des machines quantiques – Projet OECQ – Christophe Domain (EDF) ;

Cas d’usage collaboratifs autour des équations aux dérivées partielles développés dans le cadre du hub quantique – Daniel Vert (systematic).

La journée se conclura par une table ronde consacrée aux « Machines quantiques et génie des procédés : opportunités concrètes, défis et feuille de route pour l’enseignement et l’industrie », à laquelle participeront notamment des représentants d’Eviden, du CEA, de Quobly et plusieurs enseignants-chercheurs.

Ouverte aux industriels, chercheurs et ingénieurs, cette rencontre se veut un espace de réflexion et d’échanges pour mieux anticiper les transformations à venir et préparer l’intégration de cette rupture technologique majeure dans les pratiques du génie des procédés.

Les inscriptions sont ouvertes en ligne via la plateforme Weezevent.

Pour tout renseignement, cliquez ici.

Contacts : [email protected], [email protected], [email protected].