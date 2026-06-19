Un référentiel pour cartographier les dépendances numériques critiques

Quelques mois après son lancement, l’indice de résilience numérique commence à installer un nouveau langage dans les entreprises. Son effet immédiat semble moins être une rupture technologique qu’un changement de méthode pour identifier les dépendances numériques critiques.

Lancé officiellement le 26 janvier 2026 à Bercy, l’indice de résilience numérique (IRN) a été présenté comme un outil destiné à aider les entreprises et organisations publiques à évaluer, piloter et réduire leurs dépendances numériques critiques, dans un contexte de tensions géopolitiques, technologiques, industrielles et réglementaires. Le sujet n’est pas nouveau, mais l’IRN lui donne une forme plus opérationnelle. Il ne s’agit plus seulement de parler de souveraineté numérique en termes politiques, mais de mesurer concrètement les risques liés aux logiciels, aux données, aux infrastructures, au cloud, aux compétences, aux fournisseurs et à la continuité d’activité.

Ce référentiel distingue les huit dimensions de la résilience que sont la stratégie, l’économie et le droit, les données et l’intelligence artificielle (IA), les opérations, la chaîne d’approvisionnement, la technologies, la sécurité, l’environnement.

Chaque organisation peut ainsi analyser ses systèmes critiques à partir d’une grille commune. L’intérêt principal tient à cette approche par les métiers essentiels. Une entreprise ne mesure pas seulement son parc informatique. Elle identifie les applications, les données, les plates-formes, les infrastructures et les compétences dont dépend réellement son activité.

Un outil de diagnostic plus qu’un choc immédiat

Le premier état des lieux invite toutefois à la prudence. Aucune donnée publique ne permet encore d’affirmer que l’IRN a déjà modifié massivement les choix d’architecture numérique ou les stratégies d’achat des entreprises. Son lancement est récent, et son premier effet observable se situe surtout dans la structuration du débat. La Caisse des Dépôts rappelle que le lancement officiel a marqué l’ouverture du standard, avec la possibilité pour les entreprises d’engager de manière autonome une analyse IRN sur un ou plusieurs systèmes critiques.

Cette précision est importante. L’IRN ne remplace ni un audit de cybersécurité, ni une stratégie cloud, ni une politique d’achats responsables. Il sert plutôt de boussole pour rendre visibles des dépendances souvent dispersées entre la direction des systèmes d’information (DSI), les métiers, les achats, le juridique, la cybersécurité et la direction générale. Dans les grandes organisations, ce type d’outil peut faciliter les arbitrages. Dans les petites et moyennes entreprises, il peut surtout mettre des mots sur des vulnérabilités déjà ressenties, mais rarement cartographiées.

Les premiers signaux confirment ce rôle de prise de conscience. Une enquête menée par le Medef et Wavestone auprès de plus de 500 dirigeants indique que 48 % des entreprises déclarent avoir engagé de premières actions pour renforcer leur résilience numérique, tandis que 38 % n’ont encore lancé aucune démarche spécifique. La même enquête montre que 54 % des dirigeants considèrent la résilience numérique comme un levier de compétitivité important, mais que 45 % des organisations y consacrent encore un effort faible, voire inexistant. Ces chiffres montrent une progression du sujet, sans permettre d’attribuer cette évolution au seul IRN.

Une gouvernance de la dépendance numérique

La mise en place de l’indice change surtout la manière de poser la question. La dépendance numérique ne se limite pas au choix d’un fournisseur étranger ou d’un hébergeur cloud. Elle concerne aussi la capacité à changer de prestataire, à récupérer ses données, à maintenir des compétences internes, à comprendre les modèles d’IA utilisés, à garantir la continuité d’un service critique ou à résister à une modification contractuelle imposée par un fournisseur. Ces dimensions figurent dans le périmètre de l’IRN, qui couvre les dépendances business, sécuritaires, technologiques et de gouvernance.

La dynamique s’organise aussi autour d’un écosystème de mise en œuvre. Docaposte a annoncé en mars 2026 faire partie, avec Ascend Partners, des deux premiers acteurs engagés dans une démarche d’accréditation par l’association for Digital Resilience Initiative (aDRI), afin de pouvoir ensuite agréer des prestataires habilités à accompagner les entreprises dans leur diagnostic IRN. Cette étape traduit un début d’industrialisation du référentiel, même si le déploiement opérationnel reste encore en construction.

L’IRN arrive aussi dans un contexte réglementaire plus contraignant. La directive sur la sécurité des réseaux et de l’information (NIS 2) établit un cadre commun de cybersécurité pour 18 secteurs critiques dans l’Union européenne (UE), avec des exigences de gestion des risques et de notification des incidents. Pour les entreprises concernées, la résilience numérique n’est donc plus seulement un sujet de compétitivité. Elle devient un élément de conformité, de gouvernance et de continuité d’activité.

Au terme de ces premiers mois, l’IRN semble donc avoir davantage changé le cadre de discussion que les pratiques de masse. Il aide les entreprises à objectiver leurs dépendances et à les porter au niveau des dirigeants. Mais la transformation réelle dépendra de la suite, c’est-à-dire de la capacité des organisations à traduire le diagnostic en plans d’action, en clauses de réversibilité, en diversification des fournisseurs, en compétences internes et en choix technologiques plus maîtrisés. Pour l’instant, l’indice ne prouve pas encore que la souveraineté numérique des entreprises progresse. Il donne surtout un instrument pour commencer à la mesurer.