Windows 11 apporte-t-il plus de sécurité que Windows 10 ?

Décryptage

La dernière version du système d’exploitation de Microsoft reste presque identique à Windows 10 sur le plan fonctionnel. Et l’éditeur affirme toujours qu’il est plus beau, plus rapide et plus performant que le précédent ! Mais à cause de la multiplication des piratages, il a été très attendu à propos de la sécurité. Globalement, Windows 11 est plus sécurisé. Mais il n'est pas compatible avec tous les ordinateurs.