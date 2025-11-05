| Une question ?
En images

En image : des scientifiques réussissent à inverser le vieillissement

Posté le par Hubert blatz dans Chimie et Biotech

Chaque mois, le dessinateur Hubert Blatz croque l'actualité... Des chercheurs ont administré à des macaques âgés un type particulier de cellules souches humaines, conçues pour résister au vieillissement cellulaire. Les résultats observés après plusieurs semaines de traitement dépassent le cadre d'une simple amélioration isolée.

Par Hubert Blatz

#Santé #Biologie #Innovation #Chine
