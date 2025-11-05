En image : des scientifiques réussissent à inverser le vieillissement

Chaque mois, le dessinateur Hubert Blatz croque l'actualité... Des chercheurs ont administré à des macaques âgés un type particulier de cellules souches humaines, conçues pour résister au vieillissement cellulaire. Les résultats observés après plusieurs semaines de traitement dépassent le cadre d'une simple amélioration isolée.
Par Hubert Blatz
Réagissez à cet article
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.
Inscrivez-vous !
Vous n'avez pas encore de compte ?CRÉER UN COMPTE