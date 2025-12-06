Ordinateur quantique : QAP entraîne les entreprises

Avec l’arrivée annoncée de l’ordinateur quantique en 2030, les entreprises cherchent à savoir si elles pourront en tirer le meilleur pour optimiser leurs performances. Mais avec des paradigmes de calculs innovants et des algorithmes désormais probabilistes, difficile d’y voir clair. Pour y remédier, la start-up QAP Computing propose des logiciels pour s’entraîner.

Il existe aujourd’hui de premiers modèles de processeurs quantiques issus de technologies très diverses comme les supraconducteurs, la photonique, les ions piégés ou encore les atomes de Rydberg. Mais pour autant, aucun ordinateur quantique n’est encore suffisamment fiable pour égaler les supercalculateurs actuels. Leur développement reste préliminaire, même si la correction des erreurs s’améliore. Avec l’ordinateur quantique, les paradigmes de calculs sont très différents puisque les algorithmes sont désormais probabilistes. Il n’y a ainsi plus de boucle, de tests conditionnels et les informations ne peuvent plus être dupliquées. Il faut donc concevoir les algorithmes de manière complètement innovante par rapport à l’informatique classique. Mais cette nouvelle technologie promet une augmentation exponentielle de la puissance de calcul et la réalisation de simulations trop complexes auparavant. Plus concrètement, cela engendre des communications plus sécurisées, des progrès en cryptographie et des économies d’énergie par rapport aux datacenters. Alors que l’ordinateur quantique annonce un bouleversement de l’informatique, comment préparer les entreprises à cette nouvelle technologie ? C’est tout le défi que se propose de relever la start-up QAP Computing.

Préparer à l’ordinateur quantique

Basée sur les travaux de Marc Baboulin, professeur à Polytech Paris-Saclay et chercheur dans le domaine du calcul haute performance et du calcul quantique au Laboratoire Méthodes formelles, et de Brice Pointal, ingénieur Inria, la start-up a pour objectif de développer des logiciels quantiques capables de s’intégrer dans la chaîne de traitement du calcul haute performance des entreprises.

Plus concrètement, QAP Computing propose à ses clients une bibliothèque logicielle avec une interface intuitive afin de permettre aux sociétés d’adapter leurs codes aux ordinateurs quantiques, qui devraient arriver sur le marché en 2030. Elle met aussi à disposition une plateforme de simulation pour tester les algorithmes quantiques et se familiariser avec ce type de calcul. Grâce à ce système, les compagnies pourront facilement vérifier que leurs programmes fonctionnent et que la qualité numérique des résultats est satisfaisante. Elles pourront ainsi tester si le passage à un ordinateur quantique est un avantage pour certaines applications. Ce genre de service est à destination des entreprises industrielles ou commerciales qui nécessitent d’importantes performances dans le calcul. Cela concerne par exemple le domaine de l’aéronautique, de la défense, de l’énergie, les banques ou les compagnies d’assurances.

Pour l’instant la start-up n’a pas encore d’existence juridique et doit donc attendre avant de pouvoir lever des fonds. Toutefois elle a déjà de premiers contacts avec de potentiels clients et des propositions de partenariat. Grâce aux preuves de concept qu’elle a développées, elle espère pouvoir se lancer sur le marché d’ici un an.