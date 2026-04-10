En image : La sécurité des centres de données désormais confiée à des chiens-robots

Immigration: le Conseil d'Etat se penche sur la très décriée plateforme de demandes de titres de séjour

Pour le gouvernement, "personne ne devrait se réjouir" de l'utilisation du "plastique dans les cantines scolaires"

Cybersécurité: réunion de responsables financiers américains au sujet de la nouvelle IA d'Anthropic

Bilan globalement "satisfaisant" des nappes phréatiques en France mais l'été reste incertain

Deepfakes sexuels : Londres veut des peines de prison pour les patrons de la tech

Le chauffage au bois, contributeur majeur à la pollution de l'air, selon l'Anses

Plan électrification: les vélos-cargos demandent à participer au débat

Nigeria: porté par la forte demande, l'aso oke, tissu traditionnel yoruba, résiste à l'automatisation

Pétrole: le baril de WTI ouvre en légère hausse, reste sous les 100 dollars

Gaz: "crucial" de commencer à remplir les stockages en Europe "le plus tôt possible" (réseau européen des gestionnaires de gaz)