En image : La sécurité des centres de données désormais confiée à des chiens-robots

Équipés de capteurs thermiques, de caméras haute définition et parfois même de "nez" électroniques, les chiens-robots sont de plus en plus utilisés pour la maintenance et la surveillance des installations critiques. De jour comme de nuit, ils assurent ainsi la sécurité de gigantesques centres de données et peuvent alerter sur de potentiels incidents mineurs avant qu’ils ne deviennent majeurs.
Par Hubert Blatz
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