La quotidienne : revue de presse du 21 octobre 2025

Voici les infos à retenir de ce mardi 21 octobre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

L’industrie européenne oscille entre transformation et tension. D’un côté, l’innovation accélère avec la robotique, le nucléaire, la mobilité autonome ou encore les chantiers zéro émission. De l’autre, des signaux d’alerte persistent, tels que le recul de la chimie, la lente modernisation du rail, les divergences énergétiques transatlantiques. Panorama des faits marquants à suivre pour comprendre les dynamiques industrielles, technologiques et environnementales du moment.

Le futur de la directive européenne sur la responsabilité des entreprises

Sous pression politique, la directive CS3D, adoptée en 2024, pourrait être affaiblie. Ce recul menacerait l’ambition européenne de réguler les chaînes d’approvisionnement et de responsabiliser les grands groupes sur leurs impacts environnementaux et sociaux. Un enjeu central pour les industriels engagés dans la conformité et la durabilité.

Le secteur nucléaire : innovation, réglementation et demande croissante bas carbone

Le nucléaire connaît un renouveau mondial, soutenu par la demande d’énergie décarbonée et les progrès technologiques. Pour les acteurs français, c’est un levier de souveraineté industrielle et de relance économique, à condition d’adapter le cadre réglementaire et les compétences.

Modernisation ferroviaire & innovation numérique

Avec un appel à projets européen de 245 millions d’euros, Europe’s Rail JU mise sur la digitalisation et la R&D pour moderniser le réseau ferroviaire. Une opportunité pour les ingénieries et industriels français d’accélérer la transition vers des transports plus efficaces et durables.

Robotique industrielle : croissance mondiale, mais Europe à la traîne

Les installations de robots ont doublé en dix ans, mais l’Europe recule, la France affichant une baisse de 24 % en 2024. L’Asie s’impose en leader, révélant l’urgence d’un sursaut industriel européen pour rester compétitif dans l’usine du futur.

Crise de la chimie en Europe : coûts énergétiques & perte de compétitivité

Les géants européens de la chimie réduisent leurs capacités face à la flambée des prix de l’énergie. Ce ralentissement fragilise une filière stratégique pour les matériaux et l’innovation industrielle, révélant un risque de désindustrialisation.

Stellantis et Pony.ai collaborent en Europe pour des véhicules autonomes

Le constructeur européen s’allie à la start-up chinoise pour développer des véhicules autonomes de niveau 4. Une alliance technologique emblématique du rapprochement entre industrie automobile et intelligence artificielle.

Taxation des véhicules électriques en Norvège : un virage ?

La Norvège envisage d’élargir la fiscalité aux modèles électriques populaires. Une évolution symbolique dans le pays pionnier de l’électromobilité, qui pourrait inspirer ou inquiéter les décideurs européens.

Transition énergétique industrielle : trajectoires divergentes Europe vs Amérique du Nord

Alors que l’Europe accélère son électrification industrielle, les États-Unis misent toujours sur le gaz. Un contraste révélateur des défis économiques et technologiques de la transition énergétique.

Le secteur des poids lourds électriques en Europe est en retard

Les constructeurs alertent sur le manque d’infrastructures et de politiques adaptées face à la concurrence chinoise. Un signal d’alarme pour la compétitivité du transport européen.

Un site de construction 100 % zéro-émission en Allemagne

Liebherr prouve qu’un chantier sans émissions est possible grâce à des engins électriques, à l’hydrogène et au solaire. Une vitrine inspirante pour la décarbonation des sites industriels et de construction.

