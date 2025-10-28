La quotidienne : revue de presse du 28 octobre 2025

Voici les infos à retenir de ce mardi 28 octobre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Entre pression croissante sur les ressources, dépendances stratégiques, et mutation accélérée des usines, la France se trouve au cœur d’une recomposition industrielle majeure, à travers la gestion de l’eau dans les infrastructures, la robotisation du travail, les nouveaux matériaux pour l’aéronautique et l’ajustement face aux bouleversements énergétiques mondiaux.

L’eau, nouvel enjeu caché de l’IA et de la transition énergétique

Centres de données, production d’hydrogène, batteries…, la consommation d’eau explose dans les infrastructures technologiques et énergétiques. Un défi environnemental qui s’ajoute aux contraintes de décarbonation et d’efficacité énergétique (Modern Diplomacy).

Le boom du GNL rebat les cartes de la transition énergétique mondiale

Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’arrivée massive de nouvelles capacités de gaz naturel liquéfié entre 2026 et 2030 pourrait bouleverser les équilibres énergétiques mondiaux. Une situation qui interroge la trajectoire climatique européenne et les choix industriels à venir (Reuters).

Terres rares : l’Europe face à la dépendance stratégique envers la Chine

Bruxelles alerte sur la vulnérabilité des filières industrielles européennes liées aux aimants permanents et aux métaux critiques, essentiels à l’automobile et aux énergies renouvelables. Une bataille d’approvisionnement s’engage pour sécuriser la production locale (Le Monde).

La montée des « carbon bombs » inquiète les ONG

Depuis 2021, 28 nouveaux projets industriels fortement émetteurs ont été recensés dans le monde. Les ONG dénoncent une incohérence entre les engagements climatiques et la réalité des investissements lourds (Al Jazeera).

Inauguration du laboratoire commun Icare pour l’aviation

Un nouveau laboratoire commun nommé Icare (entre Safran et le CNRS) a été inauguré récemment pour travailler sur des matériaux plus légers et performants destinés aux moteurs aéronautiques (CNRS).

Robotique industrielle : transformation, dynamique et contraction du marché français

Le marché français de la robotique industrielle est « dynamique avec une croissance à deux chiffres », mais il connaît aussi une forte contraction des ventes, avec par exemple une baisse de 30 % en 2024 des robots industriels vendus en France (Industrie-Numérique).

Parallèlement, si, en France, environ 15 % des salariés pourraient être remplacés par un robot, ce sont davantage les procédures de travail qui sont appelées à évoluer (info.gouv.fr)