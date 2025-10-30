La quotidienne : revue de presse du 30 octobre 2025

Voici les infos à retenir de ce jeudi 30 octobre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Entre signaux économiques encourageants et tensions persistantes, l’actualité est riche pour le monde de l’industrie française. Si la croissance du troisième trimestre, portée notamment par l’aéronautique, offre un souffle d’optimisme, d’autres secteurs comme la papeterie ou la sidérurgie demeurent sous pression. Dans le même temps, la décarbonation progresse à un rythme inégal, oscillant entre efforts notables et freins structurels. Enfin, la recherche continue de tracer des perspectives d’avenir, de la robotique spatiale aux innovations du rail et des matériaux, témoignant d’un écosystème industriel en pleine mutation.

Croissance économique française et industrie aéronautique au troisième trimestre

Selon l’Insee, l’économie française a progressé de 0,5 % au troisième trimestre 2025, bien au-dessus des attentes (0,2 %). Cette performance est portée par un bond des exportations (+ 2,2 %) et une baisse des importations (- 0,4 %). Le secteur aéronautique et les investissements des entreprises ont contribué à cette dynamique.

Robotique spatiale : des systèmes pour l’environnement extrême au-delà des usines terrestres

La recherche en robotique évolue pour concevoir des systèmes capables d’opérer dans des conditions extrêmes tels qu’espaces lointains, surfaces planétaires, plutôt que dans les environnements bien définis des usines ou des routes urbaines.

À Dunkerque ArcelorMittal en demande toujours plus

Le géant sidérurgique a réaffirmé ses exigences pour son site de Dunkerque malgré les annonces de la Commission européenne sur la protection de l’acier européen. Le groupe réclame davantage de garanties pour investir dans la décarbonation et l’avenir du site, dans un contexte de pression concurrentielle et de coût de l’énergie élevé.

Les entreprises papetières en difficulté dans le Sud-ouest

Le dossier industriel de la filière papier s’aggrave. Les Papeteries de Condat (Dordogne) ont notamment été placées en redressement judiciaire et l’usine Fibre Excellence (Haute-Garonne) suspend temporairement sa production. Cette fragilité reflète la baisse de la consommation de papier/carton et les enjeux structurels du secteur, évoqués dans l’article suivant.

La filière « Chimie et Matériaux » en France, entre enjeux et défis

La filière regroupe chimie, papier-carton, plasturgie, caoutchouc ; elle compte environ 332 000 emplois, 120 milliards d’euros de CA, 5,8 milliards d’investissements, mais elle est confrontée à une forte dépendance à l’énergie et à un contexte international très concurrentiel.

L’industrie française a consacré 3,1 milliards d’euros à la réduction de son impact environnemental

Selon Insee, l’industrie française des établissements de 20 salariés ou plus a investi 2,7 milliards d’euros en 2023 dans des installations techniques ou matériel pour réduire son impact, une hausse de 16 % par rapport à 2022.

Décarbonation de l’industrie : entre efforts et sabotages

Dans le même temps, les ONG Réseau Action Climat et France Nature Environnement publient un classement des « 50 sites industriels les plus émetteurs » en France. Ainsi, malgré des annonces, les baisses d’émissions restent surtout conjoncturelles.

Le rôle du transport ferroviaire dans le désenclavement des territoires

Le rapport de Vie publique souligne que la fréquentation des trains en France a atteint un niveau record pour la 3e année consécutive, et rappelle le rôle écologique du rail, dont des émissions bien plus faibles que la route.