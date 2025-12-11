La revue de presse quotidienne du 11 décembre 2025 : stratégie industrielle, innovation, environnement

Voici les infos à retenir de ce jeudi 11 décembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Les dynamiques actuelles montrent un paysage en transformation, où les investissements se maintiennent malgré l’incertitude et où la recherche, l’innovation et la transition environnementale s’affirment comme des priorités structurantes. Les politiques publiques se renforcent pour accompagner ces évolutions tandis que les enjeux énergétiques, climatiques et de souveraineté industrielle s’intensifient. À l’international, les stratégies se redéploient et révèlent l’accélération des mutations technologiques et écologiques.

Une nouvelle structure de recherche en soins primaires lancée par l’État

La France met en place un « Réseau multidisciplinaire universitaire de recherche en soins primaires dans les territoires », visant à renforcer la recherche et l’organisation des soins de proximité en France. Ce réseau a pour but d’améliorer l’accès aux soins et de mieux coordonner la recherche universitaire avec les besoins locaux des territoires.

Les entreprises françaises continuent d’investir malgré un climat incertain

Publié en décembre, un rapport met en lumière que 84 % des entreprises françaises poursuivent leurs investissements, en accord avec la moyenne européenne. Malgré l’environnement économique incertain et globalement volatile, ces investissements témoignent d’un maintien ou d’un redéploiement d’efforts en matière d’innovation, pour préserver la compétitivité et préparer les transitions industrielles (Banque Européenne d’Investissement).

L’innovation scientifique et technologique comme levier de transformation systémique

Un rapport de l’OCDE publié fin octobre, plaide pour une approche intégrée de la science, de la technologie et de l’innovation (STI) afin de permettre des changements structurels. Cette approche mêlant politique publique, R&D et stratégie industrielle est considérée comme essentielle pour relever les défis climatiques, technologiques et économiques des prochaines décennies.

Plan de soutien à de nouveaux réacteurs nucléaires

La France a officiellement demandé l’autorisation d’un plan d’aides d’État visant à financer la construction de six réacteurs nucléaires. Ce soutien est un élément clé de la stratégie énergétique nationale, montrant que le nucléaire reste un pilier central pour les décennies à venir (Reuters).

Les entreprises françaises intensifient leurs efforts de décarbonation et d’innovation

Une enquête parue en décembre montre que plus de 90 % des entreprises françaises ont mis en œuvre des mesures pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Elles investissent en priorité dans la réduction et le recyclage des déchets, ainsi que dans des transports durables, tout en poursuivant leurs projets d’innovation (Banque Européenne d’Investissement).

Complexité des enjeux de biodiversité, changement climatique, matières premières critiques

Des analyses récentes soulignent l’interdépendance entre l’industrie, l’environnement et la biodiversité à travers des sujets tels que l’exploitation et le recyclage des matériaux critiques, l’impact industriel sur les écosystèmes, et la nécessité d’adapter les modes de production pour limiter les dégâts environnementaux (Eurogroup Consulting).

Les industriels américains accélèrent leur relocalisation

De nouveaux investissements massifs dans les semi-conducteurs, les batteries et les matériaux sont annoncés aux États-Unis dans le cadre de la stratégie visant à sécuriser les chaînes d’approvisionnement et réduire la dépendance à l’Asie (Reuters).

L’Union européenne prépare un cadre plus strict pour les matières premières critiques

La Commission européenne envisage de renforcer les exigences sur l’importation, l’exploitation et le recyclage des matériaux critiques afin de consolider une filière industrielle souveraine pour la transition énergétique.

La Chine publie une feuille de route ambitieuse pour l’hydrogène dans les transports

Le gouvernement chinois prévoit d’accélérer massivement le déploiement de l’hydrogène renouvelable dans les véhicules lourds, avec le soutien direct des constructeurs nationaux.

Une étude internationale alerte sur les impacts miniers sur la biodiversité

De nouveaux travaux scientifiques démontrent une aggravation de la dégradation environnementale dans les zones d’extraction de minerais critiques, en particulier dans les régions tropicales (Nature).