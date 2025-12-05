La revue de presse quotidienne du 5 décembre 2025 : énergie, mobilité, déchets

Voici les infos à retenir de ce vendredi 5 décembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

L’actualité récente montre une transition qui s’intensifie entre montée en puissance de l’électrification, modernisation des transports et nouvelles attentes en matière de souveraineté énergétique. Les efforts de réduction des déchets et les stratégies face aux matières premières critiques illustrent une volonté de mieux encadrer cette transformation. Dans un contexte de pressions environnementales et industrielles, les initiatives se multiplient pour renforcer la résilience des infrastructures et adapter les territoires aux mutations en cours.

Réseaux électriques et souveraineté énergétique

Futura souligne le rôle central de Nexans dans la transformation nécessaire des réseaux électriques. L’entreprise française ne se contente plus de fabriquer des câbles, mais se positionne comme un acteur technologique en concevant des « systèmes nerveux intelligents » pour gérer la montée en puissance de l’électrification. Parmi les enjeux mis en avant figurent l’équilibrage production/consommation, l’amélioration de la fiabilité des réseaux pour prévenir pannes ou incendies, et la préparation de l’infrastructure au doublement attendu de la part de l’électricité dans la consommation mondiale d’énergie d’ici 2050.

500 millions d’euros pour accélérer la modernisation du transport routier de marchandises

À l’échelle européenne, le financement signé entre la Banque Européenne d’Investissement et Traton SE (groupe propriétaire de marques comme Scania et MAN) vise à accélérer le déploiement de camions de nouvelle génération, plus efficients en carburant. Ce soutien vise à développer une plateforme modulaire qui permettra d’adapter le transport routier aux exigences environnementales et économiques actuelles, et ainsi réduire les émissions du secteur.

Débat public sur les déchets radioactifs

Le site officiel de l’environnement en France a annoncé le 4 décembre 2025 l’ouverture d’un débat public sur la gestion des matières et déchets radioactifs. Cette consultation vise à informer les citoyens et à recueillir les avis sur les scénarios de gestion, la sécurité, la durée de stockage, et les choix à venir.

Indépendance énergétique de la France

Selon CareNews, la France produit aujourd’hui moins de 20 % de l’énergie nécessaire à ses usages réels. Le reste est importé, majoritairement sous forme d’énergies fossiles, ce qui compromet à la fois la souveraineté énergétique et les objectifs de transition bas-carbone. Le rapport exhorte à combiner renouvelables et nucléaire, tout en relocalisant davantage d’activités industrielles en France.

Nouveaux développements dans la mobilité électrique et l’ingénierie énergétique

Capenergies a annoncé récemment l’arrivée de trois nouvelles entités spécialisées dans la mobilité électrique et l’ingénierie pluridisciplinaire. Ce renforcement montre un intérêt accru pour les solutions énergétiques propres et l’ingénierie de transition, possiblement pour soutenir les infrastructures et les usages liés à l’électrification.

Défi anti-gaspi et adaptation au changement climatique

Dans sa communication d’infos presse de début décembre 2025, l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes relaie le lancement d’un « Défi Anti-gaspi » porté par les chambres de commerces et d’industrie (CCI) de la région. L’objectif est d’encourager les entreprises à réduire leurs déchets et à améliorer leur efficacité dans le contexte d’une transition écologique, ce qui peut avoir des retombées concrètes pour l’industrie locale et les PME.

Dépendance aux métaux stratégiques et enjeux de souveraineté

Dans sa veille environnementale du 4 décembre, rsedatanews.net met en lumière les enjeux posés par la dépendance aux métaux critiques (cuivre, lithium, etc.) pour la transition énergétique et la mobilité. Face à la domination extra-européenne de l’approvisionnement, l’Union européenne prépare des stratégies d’approvisionnement et de stockage pour préserver sa souveraineté.