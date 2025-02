Le premier vol commercial d’Ariane 6 se rapproche

Après un premier lancement réussi à l’été 2024, Ariane 6 se prépare à effectuer son premier vol commercial, le 26 février prochain.

La mission VA263, c’est son nom, sera le premier lancement commercial d’Ariane 6. Il aura pour but la mise en orbite du satellite d’observation militaire français CSO-3, depuis le site de Kourou, en Guyane.

Ce lancement doit être suivi de six autres en 2025, qui seront tous répartis entre le mois d’août et de décembre 2025. A terme, le nouveau PDG d’Arianespace David Cavaillolès a annoncé un objectif d’une dizaine de lancements annuels en rythme de croisière pour le dernier né des lanceurs européens.

2025 est donc une année charnière pour Ariane 6, qui va devoir démontrer sa capacité à répéter les lancements, sans le droit à l’erreur, pour gagner en crédibilité auprès de ses clients potentiels.

La seconde mission aura donc lieu en août 2025. La mission VA264 permettra le placement en orbite polaire d’un satellite météorologique.

Si la suite du calendrier des lancements n’est pas encore officielle, on sait qu’une partie importante des commandes faites au lanceur européen concerne la mise en orbite de la constellation Kuiper d’Amazon, qui doit concurrencer Starlink, l’armada de satellite mise en orbite par le SpaceX d’Elon Musk, et qui doit fournir des accès à internet dans les zones aujourd’hui inaccessibles au réseau terrestre.

L’agence spatiale européenne, l’ESA, doit également, grâce à Ariane 6, envoyer plusieurs satellites dans l’espace, pour mettre en œuvre notamment le programme Copernicus chargé de documenter et d’observer les effets du changement climatique.

Cela dit, Arianespace va devoir, pour être concurrentiel, faire face à l’émergence de nombreux acteurs du New Space, au premier rang desquels SpaceX, et ses lanceurs réutilisables. Si les lanceurs Ariane 6 et Vega-C ne sont pas réutilisables, leurs coûts de fabrication, bien moins élevés que ceux des lanceurs précédents, ont été pensés pour être concurrentiels. Mais la concurrence vient également du continent européen.

Le sommet de Séville, fin 2023, a acté le transfert de la commercialisation des vols du lanceur Vega-C à la société italienne Avio, au détriment d’Arianespace. Mais aussi, sous l’impulsion allemande, il a été décidé de donner une chance aux mini-lanceurs développés par des entreprises privées, qui se développent massivement outre-Rhin. L’ESA prévoit sur ce point des aides allant jusqu’à 150 millions d’euros pour soutenir les projets les plus porteurs.

Le principe d’une compétition industrielle entre les trois grands pays du spatial européen, la France, l’Italie et l’Allemagne est aujourd’hui acté. L’objectif étant, comme cela a été le cas aux Etats-Unis sous l’impulsion de SpaceX, de mettre fin à la situation de monopole d’Arianespace et de sortir d’une logique institutionnelle pour mettre en place une logique économique et de compétition.

Si Arianespace doit donc aujourd’hui affronter une concurrence accrue, la possibilité pour des TPE et des PME tricolores de tirer leur épingle du jeu pourrait permettre à des jeunes pousses comme Maiaspace, Zephyr, Sirius, HyPrSpace, Dark ou encore Opus Aerospace de se faire une place sur un marché où les places sont chères, et peu nombreuses.

Les acteurs français devront cependant faire face aux autres acteurs européens, extrêmement actifs. Côté allemand, Isar Aerospace, RFA ou encore Hylmpulse développent des modèles de micro lanceurs qui doivent redonner à l’Allemagne une souveraineté sur ses lancements, au mieux à partir de 2026.

Cette effervescence au niveau européen, porteuse d’espoirs pour l’industrie spatiale, constitue donc aussi une forme de pression pour les gros lanceurs, au premier rang desquels Ariane 6.

Crédits image de une : ESA – M. Pédoussaut