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Marquage direct des emballages : vers la fin des étiquettes ?

Posté le par Arnaud Moign dans Innovations sectorielles

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Le marquage direct est une solution de marquage consistant à « imprimer » directement sur plastique ou sur verre, sans utiliser d’étiquette ni de support. Véritable tendance de fond, le marquage direct s’impose peu à peu dans les domaines où les enjeux de traçabilité et de recyclage sont forts, en particulier dans le secteur de l’emballage.

Le règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) est le nouveau cadre juridique de l’UE pour les emballages. Ce texte majeur introduit des exigences harmonisées en matière de durabilité, de recyclage, de documentation, de transparence et d’étiquetage des emballages.

Avec le PPWR, d’ici 2030 tout emballage mis sur le marché européen devra atteindre un seuil minimal de recyclabilité fixé à 70 %. Or, ce seuil est évalué en prenant en compte l’ensemble des composants de l’emballage, c’est-à-dire le contenant, son bouchon, mais aussi ses étiquettes, les encres et les colles !

Par ailleurs, le PPWR va aussi renforcer progressivement les exigences de marquage, pour des besoins de traçabilité des emballages avec indication des numéros de lot et des coordonnées du producteur, aboutissant à un marquage harmonisé à l’échelle de l’UE en 2028.

Le marquage direct, une réponse à la pression réglementaire

La recyclabilité des emballages est très souvent limitée par les étiquettes, leurs encres et par les colles utilisées. La séparation des étiquettes du contenant est donc essentielle pour obtenir une matière recyclée de qualité optimale.

Envisager un marquage sans étiquette ou hybride est ainsi un moyen, pour les industriels, de devancer les évolutions réglementaires, surtout que la PPWR n’est pas la seule évolution majeure à venir.

Les industriels devront en effet bientôt se conformer à la DPP (Digital Product Passeport), une initiative réglementaire visant à établir un « carnet de santé numérique » pour chaque produit (pas uniquement les emballages).

Avec la DPP, l’emballage deviendra alors un point d’entrée vers une base de données réglementaire et environnementale et un vecteur de traçabilité tout au long de son cycle de vie.

La DPP permettra ainsi de déporter, via un QR code, une grande partie des informations aujourd’hui contenues sur les étiquettes, ouvrant la voie vers une simplification de l’affichage et une réduction, voire une suppression des étiquettes.

Par ailleurs, comme la traçabilité repose sur la pérennité du marquage (lisibilité, accessibilité, intégrité) et sa résistance dans les conditions normales d’usage, transport, lavage, réemploi et fin de vie, les industriels seront donc incités à aller vers des solutions de marquage particulièrement résistantes.

Marquage direct : quelles technologies ?

Le marquage direct est particulièrement pertinent pour les emballages de boissons en PET, en PEHD et en verre. On distingue deux grandes familles de procédés : les technologies de marquage laser et d’impression jet d’encre.

Dans un article pour le site Zoneindustrie.com, Nitin Mistry, Global Account Manager chez Domino Printing Sciences, affirme qu’elles ont chacune leurs avantages. « Le laser garantit un marquage durable, pratiquement sans consommable, tandis que le jet d’encre assure la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins de couleur et de contraste. »

Il met néanmoins en avant les défis et limites techniques actuelles qui peuvent freiner l’adoption du marquage direct : « Il peut être difficile d’obtenir un contraste élevé et une lisibilité constante sur le PET en cas de condensation. Par ailleurs, les lignes de boissons à grande vitesse exigent un codage précis à des milliers de bouteilles par heure. »

Vers une réduction des étiquettes, pas leur fin

L’industrie expérimente ces alternatives de marquage permettant de réduire l’utilisation d’étiquettes et donc d’améliorer la recyclabilité. Néanmoins, il est peu probable que ces technologies remplacent complètement l’étiquette en tant que support marketing de l’emballage bouteille, pour des raisons de coûts, de flexibilité et de cadences.

Nombre d’industriels vont ainsi probablement s’orienter vers un scénario hybride combinant un marquage direct pour les données de traçabilité et une petite étiquette pour afficher des informations légales et conserver leur identité marketing.

Pour aller plus loin

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Dans les ressources documentaires

Recyclage Conditionnement - emballage Qualité Traçabilité Norme
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/innovations-sectorielles/

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