Les actualités à suivre : PPE 3, approvisionnement pétrolier, SNBC…

La rédaction vous propose un rapide tour d'horizon sur les informations qui feront l'actualité industrielle dans les jours et les semaines à venir.

PPE 3 : visibilité stratégique… et nouveaux points de tension

La publication de la PPE 3 fixe un cap 2026-2035 où la variable critique n’est plus seulement la production, mais la capacité à électrifier rapidement les usages industriels et tertiaires sans créer de goulots d’étranglement. La synthèse « Planifier la décarbonation » formalise le message envoyé aux acteurs, à savoir accélérer la substitution aux énergies fossiles et synchroniser les décisions d’investissement (procédés, chaleur, mobilité, data centers) avec les infrastructures électriques. Dans ce cadre, EDF souligne que la PPE 3 vise explicitement à donner de la visibilité aux industriels et aux investisseurs sur un mix et des trajectoires d’investissement.

Dans les semaines qui viennent, le sujet deviendra très opérationnel : déclinaisons réglementaires, arbitrages filières et surtout mise en cohérence « réseaux-sites-calendriers », dans un contexte où RTE constate déjà un système plus favorable à l’accueil de nouveaux usages électriques (mais sensible aux effets de pointe et aux contraintes locales). À moyen terme, la PPE 3 servira de grille de lecture pour juger la crédibilité des trajectoires : les projets industriels qui verrouillent vite leurs raccordements, profils de charge et flexibilités seront avantagés, tandis que les autres subiront la « prime d’incertitude » (délais réseau, prix, disponibilité).

Nvidia, Terafab, Chips Act 2 : l’Europe des semi-conducteurs face à un trimestre qui engage une décennie

Le 16 mars 2026, STMicroelectronics, NXP et Infineon ont simultanément annoncé des partenariats avec Nvidia pour intégrer leurs composants à l’écosystème robotique du géant américain – capteurs de mouvement, communications haut débit, jumeaux numériques de capteurs – pour un contenu estimé à 500 dollars de semi-conducteurs par robot. La répartition des rôles dit tout : les Européens occupent la couche sensorielle et actionneur, pendant que Nvidia conserve le cerveau computationnel, l’écosystème logiciel et la plateforme de simulation. C’est d’autant plus préoccupant que l’Europe ne détient aujourd’hui qu’environ 8 à 10 % de la production mondiale de semi-conducteurs, loin de l’objectif de 20 % fixé pour 2030, et que le Chips Act 2 vient d’être repoussé au 27 mai 2026. De l’autre côté de l’Atlantique, le rythme s’emballe : Intel a rejoint début avril le projet Terafab d’Elon Musk, propulsant sa valorisation à des niveaux inédits depuis 25 ans, consolidant un axe américain intégré – conception, fabrication, déploiement robotique – sans équivalent en Europe. Pour les ingénieurs et directeurs industriels du continent, la fenêtre d’action se situe dans les composants de périphérie où les Européens sont légitimes : l’intégration de STMicroelectronics dans l’écosystème NVIDIA Isaac Sim via la boucle sim-to-real ouvre un accès concret à la chaîne de conception robotique de demain, à condition de ne pas rester de simples fournisseurs de briques passives. La publication du Chips Act 2 fin mai sera le premier signal politique sur la capacité de l’UE à transformer ces partenariats en positions stratégiques durables, ou à rester cantonnée dans le bas de la chaîne de valeur d’une révolution que d’autres pilotent.

Approvisionnement pétrolier français : une diversification salutaire face à la plus grande perturbation de l’histoire de l’AIE

La France a profondément recomposé sa carte d’approvisionnement en pétrole brut depuis une décennie : en 2023, les États-Unis en étaient le premier fournisseur avec 16,7 % des importations, devant le Nigeria, le Kazakhstan et l’Algérie, alors que la Russie dominait jusqu’en 2012 et que les États-Unis n’étaient encore que neuvième en 2018. Cette diversification, opérée progressivement, prend aujourd’hui une valeur stratégique immédiate : depuis le 28 février 2026, le blocage du détroit d’Ormuz ordonné par Téhéran en réponse à l’opération militaire américano-israélienne a paralysé 20 % du trafic pétrolier mondial, l’AIE qualifiant cet événement de plus importante perturbation de l’approvisionnement pétrolier de l’histoire. L’exposition directe de la France reste mesurée – le pétrole moyen-oriental ne représentait que 11,9 % des importations de brut en 2024 – mais les effets indirects sont bien réels : les raffineurs asiatiques, dont la Chine et le Japon, qui dépendent du Golfe à 40 % et 80 % respectivement, se retournent vers les mêmes sources alternatives qu’utilise la France, tendant le marché du fret et les prix. Les analystes estiment que les effets sur les livraisons arriveront prochainement en Europe, et qu’un réapprovisionnement sous tension pourrait se poser dans la deuxième quinzaine du mois si la situation ne se normalise pas, ce qui fait des prochaines semaines un test grandeur nature de la résilience des chaînes d’approvisionnement industrielles françaises, raffinage et pétrochimie en tête.

Décarbonation industrielle française : trois fois trop lente, le compte à rebours 2030 tourne

Le diagnostic est posé sans ambiguïté depuis le 8 avril 2026 : les émissions de gaz à effet de serre de la France n’ont reculé que de 1,5 % en 2025, après – 1,8 % en 2024 et – 6,8 % en 2023, soit un rythme trois fois inférieur aux 4 % annuels exigés par la SNBC 3 pour atteindre 279 millions de tonnes d’équivalent CO₂ en 2030. La lecture sectorielle est instructive pour les ingénieurs : l’industrie manufacturière tire l’effort avec – 3,5 %, notamment sous l’effet du recul de la métallurgie et du ciment, tandis que les transports – premier secteur émetteur à 34 % du total – ne reculent que de 1,4 %, et que la reprise du raffinage a fait bondir les émissions de ce sous-secteur de 10 %. La trajectoire à venir est contraignante, car la SNBC 3 exige désormais une réduction de 5 % par an d’ici 2030, et le ministère de la Transition écologique reconnaît lui-même que la décarbonation est désormais une question de souveraineté et de compétitivité, et pas seulement un impératif climatique. Pour les sites industriels, cela se traduit concrètement par une pression réglementaire et financière accrue – carbone MACF, révision des budgets carbone sectoriels, conditionnalité des aides publiques à la trajectoire bas-carbone – qui va s’intensifier dès les arbitrages budgétaires de l’automne 2026 et rendre incontournables les décisions d’électrification des procédés, de substitution des combustibles fossiles et d’efficacité énergétique que beaucoup d’acteurs industriels repoussent encore.

RTE actualise ses « Futurs énergétiques 2050 » : la fenêtre est ouverte jusqu’au 15 mai pour peser sur les scénarios qui structureront les décisions industrielles de la décennie

RTE a lancé le 3 avril 2026 un appel à contributions de six semaines sur l’actualisation de son étude « Futurs énergétiques 2050 », ouverte jusqu’au 15 mai, afin de compléter les échanges initiés lors des premiers groupes de travail débutés début 2025, les résultats actualisés étant attendus fin 2026. La consultation tombe à un moment charnière : elle est lancée simultanément avec le plan national d’électrification des usages du gouvernement, et dans un contexte où de nouveaux éléments de contexte majeurs ont été intégrés depuis l’édition 2021 : crise énergétique post-Ukraine, conflit au Moyen-Orient, révision des objectifs climatiques européens, et trajectoire de consommation électrique française plus faible qu’anticipée. Pour les ingénieurs et directeurs énergie d’un site industriel, l’enjeu est concret : les scénarios qui sortiront de cette révision détermineront les hypothèses de prix, de disponibilité du réseau et de mix de production sur lesquelles seront calibrés les investissements d’électrification des process, les PPA (contrat d’achat d’électricité) à signer et les décisions de raccordement à horizon 2030-2035. Cette consultation clôt une première phase de concertation technique et porte sur le cadrage général, les hypothèses de consommation, les mix de production et les méthodologies des scénarios : autant de paramètres qui conditionnent directement la compétitivité des industries électro-intensives et les arbitrages entre nucléaire, EnR pilotables et flexibilité de la demande. Les acteurs industriels qui ne participent pas à cette consultation avant le 15 mai risquent de subir des scénarios construits sans leur réalité opérationnelle.