Les thèses du mois : « L’IA entre dans l’usine du futur »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Écoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de décembre, « L’IA entre dans l’usine du futur », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Inventaire dynamique des émissions de méthane pour l’Industrie pétrolière et gazière basé sur l’Intelligence Artificielle

Jade Eva Guisiano

Thèse en Sciences de l’ingénieur, soutenue le 24/06/2024

Laboratoire d’Informatique, Signal et Image, Électronique et Télécommunication

Intelligence artificielle pour les systèmes d’énergie renouvelable

Gabriel Narvaez Morales

Thèse en Génie électrique, soutenue le 18/01/2024

Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes

Détection et isolation hybrides robustes des défauts par l’intégration du Bond Graph et de l’intelligence artificielle : application à la production d’hydrogène vert

Balyogi Mohan Dash

Thèse en Automatique, productique, soutenue le 07/03/2024

Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille

Advanced data validation methods for wastewater sensors using Artificial Intelligence

Imane Zidaoui

Thèse en Hydraulique urbaine, soutenue le 06/05/2024

Laboratoire des sciences de l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie

Analyse du comportement des tunnels, enrichie par des outils d’intelligence artificielle

Alec Tristani

Thèse en Géotechnique, soutenue le 25/10/2024

Laboratoire Navier

Application de l’intelligence artificielle à l’exploitation des mesures de déflexion pour la caractérisation mécanique des structures de chaussées

Abdelgader Abdelmuhsen

Thèse en informatique, soutenue le 30/09/2024

Laboratoire Auscultation, Modélisation, Expérimentation des infrastructures de transport

Approches Hybrides et Méthodes d’Intelligence Artificielle Basées sur la Simulation Numérique pour l’Optimisation des Systèmes Aérodynamiques Complexes

Sergio Torregrosa jordan

Thèse en Sciences pour l’ingénieur, soutenue le 16/01/2024

Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux

Approche basée sur l’intelligence artificielle pour la conception préliminaire de lignes d’assemblage hybrides dans l’industrie automobile

Anass Elhoud

Thèse en Informatique, soutenue le 16/12/2024

FEMTO-ST : Franche-Comté Électronique Mécanique Thermique et Optique – Sciences et Technologies

Contrôle du réseau cloud basé intelligence artificielle

Abderrahmane Redha Alliche

Thèse en Informatique, soutenue le 07/06/2024

Laboratoire Informatique, signaux et systèmes