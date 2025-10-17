Revue du Magazine d’Actualité #50 du 13 au 17 octobre

Alors que les débats sur la souveraineté industrielle et technologique s’intensifient, la France affiche ses ambitions : innovation quantique, relance industrielle, transition écologique…

Cette semaine, les signaux sont clairs, les enjeux cruciaux.

⚙️ INDUSTRIE & SOCIÉTÉ

La France lance la construction du futur fleuron de la Marine nationale

Le chantier du porte-avions de nouvelle génération (PANG) est lancé à Cherbourg. Ce navire nucléaire incarne la montée en gamme de la défense française, avec des capacités accrues en matière de projection et de technologies embarquées.

🚢 Plongez dans le programme PANG

Non, la France n’a pas à rougir de son industrie !

L’article défend une vision optimiste de l’industrie française, en soulignant ses réussites dans l’aéronautique, la défense et l’énergie. Il appelle à dépasser les discours déclinistes pour valoriser les savoir-faire et les capacités d’innovation.

🏭 Redécouvrez les forces industrielles françaises

🧵 MATÉRIAUX & ENVIRONNEMENT

Crise du recyclage textile : vers un modèle industriel viable face à l’ultra-fast fashion

Le secteur du recyclage textile est en tension face à l’explosion des volumes générés par la fast fashion. L’article explore les limites actuelles du modèle et les pistes pour une industrialisation durable du recyclage.

👕 Repenser le textile à l’heure du jetable

Une usine de chaux teste la capture cryogénique du CO₂ pour réduire ses émissions

Une usine française expérimente une technologie de capture cryogénique du CO₂, prometteuse pour réduire les émissions industrielles. Ce procédé innovant pourrait être déployé à plus grande échelle dans les secteurs fortement émetteurs.

🌬️ Le CO₂ sous zéro

🧠 INGÉNIERIE & INNOVATION

Décryptage de l’enquête IESF 2025 : les tendances en ingénierie

L’enquête annuelle de l’IESF révèle les évolutions du métier d’ingénieur : montée de l’IA, préoccupations environnementales, et attractivité des carrières. Une photographie utile pour anticiper les mutations du secteur.

📈 Les ingénieurs en pleine mutation

🧬 NUMÉRIQUE & QUANTIQUE

OVHcloud accélère dans l’informatique quantique

OVHcloud renforce sa stratégie quantique avec des simulateurs, des partenariats académiques et une infrastructure dédiée. L’objectif : positionner l’Europe comme acteur majeur du cloud quantique.

💻 Le quantique entre dans le cloud

Isentroniq, la startup française qui veut démêler le nœud du quantique

La jeune pousse Isentroniq développe des outils pour simplifier l’accès aux technologies quantiques. Elle mise sur une approche pédagogique et technique pour démocratiser un domaine encore opaque pour beaucoup.

🩺 Le quantique à portée de main

👓 Bon weekend et à la semaine prochaine !