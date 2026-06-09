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Réducteurs à entraînement harmonique : un marché en pleine expansion, mais une production essentiellement asiatique

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Réducteurs à entraînement harmonique : un marché en pleine expansion, mais une production essentiellement asiatique

Posté le par Arnaud Moign dans Entreprises et marchés

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Garants de la précision des robots modernes, les réducteurs à entraînement harmonique équipent au moins 72% des robots industriels dans le monde. Malheureusement, l’explosion de la demande et la domination, par l’Asie, du marché de ces réducteurs spéciaux sont problématiques pour l’Europe. Dans un avenir proche, ces composants pourraient bien devenir aussi stratégiques que les semi-conducteurs.

681 millions de dollars : c’est la taille du marché des réducteurs à entraînement harmonique en 2025. Selon Global Market Statistics, celui-ci devrait doubler d’ici 2034, avec un Taux de Croissance Annuel Composé (TCAC) de 6,8 % sur les dix prochaines années. Une autre étude, encore plus optimiste, table, elle, sur un marché pesant près de 3 milliards de dollars en 2032 !

Qu’est-ce qu’un réducteur à entraînement harmonique ?

Un réducteur à entraînement harmonique est un mécanisme de transmission reposant sur une déformation élastique contrôlée, qui se distingue des autres types de réducteurs (planétaire et cycloïdal), par sa précision extrême et sa compacité.

Ce composant permet de réduire la vitesse de rotation et d’augmenter le couple, mais avec une précision extrêmement élevée et un jeu quasi nul, ce qui en fait un élément essentiel en robotique et plus généralement dans tous les domaines où une manipulation précise est requise : médical, aéronautique, spatial, manipulation de wafers, défense, etc.

Un marché en pleine expansion

Sans réducteur harmonique, il ne peut y avoir de mouvement précis et répétable ni de miniaturisation. Cet élément technologique est donc considéré comme stratégique, car les besoins en précision ne cessent de croître, partout dans le monde.

La robotique moderne et l’innovation robotique représentent ainsi de fortes opportunités pour les fabricants de réducteurs harmoniques, toujours d’après les chiffres de Global Market Statistics.

  • Médical : 68 % des nouveaux systèmes d’automatisation nécessitent un contrôle de mouvement de haute précision et la robotique médicale a déjà intégré ces réducteurs dans 60 % des robots chirurgicaux.
  • Robotique IA : Le domaine émergent de la robotique avec contrôle de mouvement IA entraîne déjà une augmentation de 50 % des déploiements d’entraînements harmoniques intelligents.
  • Aérospatial : Les programmes de miniaturisation engendrent une croissance de 38 % des systèmes de mouvement compacts.
  • Automobile : La production automatisée de véhicules électriques intègre déjà des entraînements harmoniques dans 45 % des processus d’assemblage.
  • Industrie 4.0 : Les systèmes d’entraînement harmonique ont une particularité, ils ne tombent pas en panne brutalement, mais ils dérivent. Ils sont donc adaptés à la maintenance prédictive, un domaine où l’analyse vibratoire permet d’anticiper les défaillances. Or, les initiatives d’usines intelligentes devraient influencer 70 % des futurs investissements en automatisation industrielle.

Une hyper-concentration industrielle sur l’Asie

C’est un fait, les leaders mondiaux des réducteurs à entraînement harmonique sont asiatiques. Le leader historique et technologique, la joint-venture américano-japonaise HDSI, qui fournit 60 % des bras robotiques industriels de l’aérospatiale et des semi-conducteurs, détiendrait ainsi 28 % des parts mondiales.

Pour la 2e position, cela varie selon les sources. Selon Global Market Statisitcs, elle serait occupée par le chinois Nidec-Shimpo, avec 19 % des parts mondiales et une forte présence dans la robotique en Asie-Pacifique, alors qu’une autre étude, de Global Info Research, place le chinois Leaderdrive en 2e position.

Dans tous les cas, la conclusion est la même : le marché est dominé par le Japon et la Chine, surtout que, dans le Top 10, figurent beaucoup d’autres entreprises chinoises[1].

Néanmoins, il serait faux de dire que tous fabriquent uniquement en Asie. Prenons l’exemple d’HDSI, qui est un cas à part : si la production principale de l’entreprise est concentrée au Japon, l’entreprise a aussi une présence industrielle en Allemagne et aux États-Unis.

Même constat pour OVALO, une filiale du Japonais Nabtesco fortement orientée cobots et qui produit, elle aussi, en Allemagne. En revanche, les capacités de production en Europe sont assez limitées, puisque l’usine OVALO produit 125 000 unités par an, alors que le groupe Nabtesco produit 2,2 millions d’unités annuelles dans ses deux sites japonais et 200 000 en Chine.

Il faut donc reconnaître que l’essentiel de la production industrielle est concentré sur l’Asie et ce n’est pas près de changer. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les chiffres annoncés. Le chinois Leaderdrive, dont la production annuelle a atteint 206 000 unités en 2023, a ainsi prévu d’étendre sa capacité à 1,59 million d’unités en 2027.

Un risque pour le déploiement de la robotisation en Europe ?

Il est clair que la demande mondiale en réducteurs harmoniques va exploser et la concentration de la production sur l’Asie engendre forcément un risque de dépendance structurelle pour l’Europe.

Mais le problème n’est pas nouveau, puisque l’Europe dépend déjà énormément de l’Asie pour une longue liste de composants critiques : aimants en terres rares, matériaux de batterie, semi-conducteurs, produits chimiques, pièces mécaniques, etc.

Or, même si les réducteurs à entraînement harmonique ne sont pas spécifiquement listés en tant que composants, la filière robotique est identifiée, dans son ensemble, comme un secteur déjà fortement dépendant.

La Commission européenne voudrait ainsi que les entreprises diversifient leurs chaînes d’approvisionnement, en misant sur au moins deux ou trois fournisseurs au lieu d’un, et plusieurs pays sources. Mais cette diversification sera-t-elle possible dans le cas des réducteurs à entraînement harmonique et des autres composants robotiques ?

[1] Zhejiang Laifual Drive, Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission, Suzhou Honpine Precision Industry, Sichuan Tlibot, etc.

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

Terre rare Phénomène mécanique Robotique Innovation Compétitivité Chine
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/entreprises-et-marches/

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