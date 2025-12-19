Solaire flottant à haute densité, Ciel et Terre dévoile WattRack

Le solaire flottant poursuit sa montée en puissance à l’échelle mondiale, porté par la recherche de solutions capables d’optimiser l’usage du foncier et la performance des installations. Dans ce contexte, Ciel et Terre, acteur de référence du secteur, dévoile WattRack, une nouvelle structure pensée pour maximiser la densité des centrales photovoltaïques flottantes.

Leader mondial du solaire flottant, Ciel et Terre annonce le lancement de WattRack, une solution innovante destinée aux projets recherchant une puissance installée maximale par hectare. Avec plus de 1,4 GWc installé et plus de 340 projets réalisés dans le monde, le groupe poursuit sa stratégie de spécialisation de son offre, en cohérence avec son positionnement historique axé sur l’innovation et l’adaptation aux contraintes des sites.

WattRack s’inscrit dans cette dynamique en proposant une approche différente du solaire flottant. La solution vise explicitement l’augmentation de la densité de modules photovoltaïques sur un plan d’eau donné, avec des projets pouvant atteindre jusqu’à 2,2 MWc par hectare. Cette orientation répond aux attentes de développeurs confrontés à des surfaces disponibles limitées ou à des objectifs de rentabilité renforcés.

Une architecture pensée pour la densité et la performance

La structure WattRack repose sur une conception sur rail qui supprime les allées de maintenance traditionnellement intégrées entre les rangées de panneaux. En libérant cet espace, davantage de modules photovoltaïques peuvent être installés sur une même surface, ce qui permet d’augmenter la puissance globale de la centrale sans étendre son emprise.

La configuration Est-Ouest adoptée par WattRack joue également un rôle clé. Elle permet de réduire les charges mécaniques appliquées à la structure flottante, facilitant ainsi la conception de centrales de grande taille tout en limitant le nombre de points d’ancrage nécessaires. Cette approche contribue à un design global optimisé, conciliant performance énergétique, maîtrise des coûts d’investissement et optimisation des coûts d’exploitation.

Au-delà de la seule densité, cette configuration Est-Ouest permet également de lisser la courbe de production journalière, un paramètre de plus en plus recherché par les exploitants pour mieux intégrer l’électricité solaire dans les réseaux.

Un dispositif de maintenance repensé pour les centrales flottantes

La suppression des allées de maintenance a conduit Ciel et Terre à développer un système spécifique d’exploitation des centrales équipées de WattRack. L’entreprise a ainsi conçu un chariot électrique motorisé dédié, permettant aux équipes de maintenance de circuler sur l’ensemble de la plateforme flottante.

Ce chariot, intégré à l’écosystème WattRack, a été pensé pour faciliter les opérations tout en garantissant un haut niveau de sécurité. Il permet le transport simultané du personnel et du matériel, sans impact sur la flottabilité de la centrale. Sa capacité de charge, son autonomie de fonctionnement et son système de contrôle embarqué visent à simplifier les interventions et à réduire les temps d’arrêt.

Grâce à ce dispositif, les opérations de maintenance deviennent plus rapides et moins contraignantes. Les équipes n’ont plus à transporter manuellement les équipements sur de longues distances et interviennent dans un environnement conçu pour limiter les risques, ce qui constitue un enjeu central pour l’exploitation à long terme des centrales solaires flottantes.

Une offre segmentée pour s’adapter à tous les sites

Avec l’introduction de WattRack, Ciel et Terre structure désormais son offre autour de trois grandes familles de solutions complémentaires.

Eprouvée sur plus de quinze ans, la solution Hydrelio aiR Optim est notamment adaptée aux environnements soumis à des vagues, à de fortes variations de niveau d’eau ou à des phases d’assèchement.

Reposant sur une structure triangulaire en nid d’abeille, Fusio est une autre solution conçue pour offrir une grande robustesse mécanique. Elle contribue à la réduction du coût actualisé de l’énergie produite. WattRack complète cet ensemble en ciblant des projets pour lesquels la densité, l’optimisation des Capex et Opex et le profil de production constituent des critères déterminants.

Pour chaque nouveau projet de solaire flottant, Ciel et Terre indique réaliser une analyse complète du site afin de proposer la solution la plus adaptée aux contraintes techniques, environnementales et économiques. Cette approche sur mesure permet de concevoir des centrales uniques, optimisées sur l’ensemble de leur cycle de vie.

À travers WattRack, Ciel et Terre confirme sa volonté de fournir des solutions fiables et évolutives, capables d’accompagner le développement du solaire flottant sur le long terme, dans des contextes de plus en plus exigeants en matière de performance et de compétitivité.