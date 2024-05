Sommet Choose France : un record d’investissements étrangers annoncé

Au total, 56 projets d'investissements étrangers représentant potentiellement 10 000 emplois ont été annoncés au cours de la 7ème édition du sommet Choose France. Cette moisson d'investissements concerne les domaines du numérique, de la décarbonation, de la mobilité et la santé. Passage en revue des principales promesses.

15 milliards d’euros. Un record d’investissements a été annoncé à l’occasion de la 7ème édition du sommet Choose France, cet événement initié par Emmanuel Macron, dont le but est de mettre en valeur l’attractivité de la France afin de promouvoir les investissements industriels étrangers. En 2023, ce sont 13 milliards d’euros qui avaient été annoncés. Au Château de Versailles, près de 200 chefs d’entreprise étrangers de 40 nationalités différentes ont été réunis et il a été présenté 56 projets d’investissements représentant la création de 10 000 emplois. Dans un contexte où la France tente d’amorcer une phase de réindustrialisation du pays, voici les principales annonces à retenir.

La promesse d’investissement la plus importante revient à Microsoft qui compte investir 4 milliards d’euros pour développer son infrastructure dans le domaine du cloud et de l’intelligence artificielle. Une expansion de ses sites à Paris et Marseille est prévue ainsi que l’ouverture d’un nouveau site dans l’agglomération de Mulhouse pour héberger des centres de données de nouvelle génération. Amazon, autre acteur des GAFAM, compte également investir plus de 1,2 milliard d’euros pour renforcer son réseau logistique ainsi que soutenir le développement de son infrastructure cloud. Le géant du e-commerce souhaite aussi développer ses capacités françaises en matière d’intelligence artificielle et d’informatique en nuage.

Autres annonces dans le domaine du numérique : le cabinet de conseil Accenture dont le siège se situe en Irlande, va ouvrir deux centres d’IA Générative à Paris et à Sophia-Antipolis. La société américaine Equinix, l’un des principaux opérateurs de centres de données dans le monde, prévoit d’investir plus de 630 millions d’euros dans ses installations en France. Quant à Telehouse, le leader mondial des data centers à forte connectivité, filiale du groupe japonais KDDI, cette société compte allouer un milliard d’euros à la construction de trois nouveaux data centers éco-responsables en régions Sud et Île-de-France. Enfin, l’entreprise finlandaise IQM Quantum Computers, spécialisée dans l’informatique quantique, va construire une unité de production industrielle d’ordinateurs et de puces quantiques, avec l’installation d’une ligne pilote au CEA-Leti à Grenoble.

Une usine de production d’engrais bas carbone dans les Hauts-de-France

Des entreprises étrangères vont aussi investir en faveur de la décarbonation. McCain, le géant canadien de la frite surgelée, va investir un milliard d’euros en Europe dont 350 millions d’euros seront destinés à moderniser et décarboner des usines situées dans le Pas-de-Calais et la Marne. La société espagnole FertigHy, qui regroupe un consortium d’investisseurs parmi lesquels Heineken, InVivo et Siemens, va installer en France sa première usine de production d’engrais à faible émission de carbone. Montant de l’opération : 1,3 milliard d’euros. Le site, implanté dans la région des Hauts-de-France, permettra la production de 500 000 tonnes d’engrais bas carbone par an à l’horizon 2030. La start-up néerlandaise Thorizon va investir une vingtaine de millions d’euros dans le développement d’un petit réacteur nucléaire (SMR pour small modular reactor) à sels fondus dans la région lyonnaise.

Du côté de la mobilité, la compagnie maritime danoise DFDS envisage de rendre 100 % électrique une nouvelle génération de ferries traversant la Manche d’ici à 2035. L’investissement s’élève à un milliard d’euros et sera notamment utilisé pour développer les installations électriques dans les ports de Calais et de Dunkerque afin de recharger rapidement les bateaux. L’entreprise allemande Lilium annonce un investissement de 400 millions d’euros pour assembler en France son avion régional électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). Skeleton Technologies, leader européen du stockage d’énergie à haute puissance et à charge rapide, a choisi la région Occitanie pour développer ses activités. L’entreprise estonienne y construira une usine pour fabriquer sa batterie à haute puissance. Dans un premier temps, un centre de R&D sera construit à Toulouse cet automne et le budget global de ces projets s’élève à 600 millions d’euros.

Dans la santé, le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca s’est engagé à investir 365 millions d’euros pour l’extension de son site de Dunkerque afin de construire deux lignes de production supplémentaires permettant la transition vers une production de médicaments contre l’asthme plus verts. L’américain Pfizer prévoit d’investir plus de 500 millions au cours des cinq prochaines années pour renforcer sa R&D en France, notamment au travers de collaborations de recherche clinique et l’augmentation d’essais cliniques, dans des domaines comme l’oncologie et l’hématologie, ainsi que pour la production pharmaceutique sur le territoire français.