Atoptima, ou comment optimiser les flux grâce aux mathématiques

En utilisant des modèles mathématiques, la start-up bordelaise Atoptima optimise les différents flux logistiques : trajets des camions, remplissages des conteneurs, etc. L’objectif ? Réduire les émissions carbone du secteur et augmenter la productivité.

En 2008, le projet RealOpt est lancé par le CNRS et l’Inria, au sein de l’Institut de Mathématiques de Bordeaux (CNRS/Université de Bordeaux/Bordeaux INP) et du Laboratoire bordelais de recherche en informatique (CNRS/Inria/Université de Bordeaux/Bordeaux INP). Ce groupe de travail se concentre sur l’optimisation combinatoire, un domaine à la croisée entre les mathématiques appliquées et l’informatique.

En 2019, ce projet donne naissance à un spin-off, Atoptima, porté par François Vanderbeck, directeur scientifique et ancien professeur de mathématiques à l’Université de Bordeaux et Bordeaux INP, Vitor Nesello, diplômé en ingénierie industrielle de l’Universidade Federal da Paraíba (Brésil) et en recherche opérationnelle de l’Université de Bordeaux, et Adrien Duruisseau, spécialiste en finances.

Améliorer la logistique

Cette start-up a pour objectif de développer une suite de logiciels capables de résoudre des problèmes complexes inhérents à la logistique, la production et la gestion des ressources. Ce sont par exemple la gestion des transports, le chargement des camions, la planification stratégique ou encore les emplois du temps. La technologie déployée par Atoptima fonctionne non pas sur le big data, mais sur l’optimisation mathématique. L’industriel entre les données relatives à sa flotte de véhicules, ses livreurs ou même ses commandes. La solution d’Atoptima propose alors en sortie un planning, une ordonnance des tâches organisée et optimisée. Plusieurs heures de travail sont ainsi réduites à quelques secondes.

La start-up a conçu ses logiciels pour qu’ils s’adaptent aux imprévus. En remontant les informations du terrain jusqu’au programme, ce dernier peut offrir une nouvelle solution optimale sans bouleverser le reste. Pour chaque projet, la start-up présente un outil sur mesure, capable d’être mis en place entre deux à six semaines.

Concrètement, Atoptima vend aux industriels quatre outils, dits « solveurs » :

Route Solver qui planifie les tournées des véhicules afin de réduire les distances parcourues et donc les émissions de CO 2 ;

; Pack Solver qui optimise le chargement des véhicules, mais aussi des stocks ;

Pick Solver pour préparer et attribuer les commandes et améliorer leur gestion ;

Plan Solver qui organise les lignes de production afin de maximiser le rendement.

Atoptima assure qu’avec ces outils, les gains de productivité augmentent de 30 %. Les émissions de gaz à effet de serre seraient réduites de 20 %, la flotte de camions diminuerait de 33 % pour des chargements remplis à 90 %.

En 2021, au cours de sa première levée de fonds, elle avait collecté près de 1,2 million d’euros. Trois ans plus tard, Atoptima a été lauréate du concours i-Nov et a ainsi bénéficié d’un financement de 500 000 euros. Il servira à renforcer l’équipe, qui regroupe déjà une quinzaine de personnes et à continuer le développement de ses produits. Dans le futur, la jeune pousse, pour l’instant spécialisée dans le supply chain, compte explorer d’autres marchés comme la gestion de la production.