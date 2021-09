Demain se décide aujourd’hui : bien comprendre l’industrie du futur

L'entreprise Comundi, avec l'expertise de Techniques de l'Ingénieur, organise le Carrefour Industrie du futur, qui se tiendra en visioconférence le jeudi 9 décembre 2021. Le but : vous éclairer sur les enjeux majeurs auxquels les industriels vont devoir s'adapter.

Clé de voûte du plan de relance de la France, l’industrie ne cesse d’évoluer pour répondre aux défis majeurs qui se dressent devant nous. Dans un contexte très compétitif, les moyens de production se modernisent grâce à l’automatisation, la robotisation et la connectivité.

Les cartes se rebattent en permanence pour répondre aux contraintes environnementales de plus en plus prégnantes : durabilité des produits, transition énergétique et numérique et gestion optimisée des matières premières.

L’ambition du « Carrefour industrie du futur » organisé par Comundi avec l’expertise de Techniques de l’ingénieur, qui se tiendra en visioconférence le jeudi 9 décembre 2021, est de vous éclairer sur les enjeux majeurs auxquels vous allez devoir vous adapter.

Les objectifs du « Carrefour industrie du futur »

Tenir le cap de la compétitivité tout en respectant de nouvelles contraintes environnementales passe par une transformation des moyens de production. Il s’agit de comprendre simultanément les nouveaux défis à relever et d’utiliser les bons outils pour tenir les objectifs.

Pour vous délivrer les compétences requises, l’événement s’articule autour de 3 axes :

comment upgrader ses moyens de production pour entrer de plain-pied dans l’usine 4.0 : présentation des technologies physiques et informatiques (automatisation, robotisation, impression 3D, fabrication additive, IOT et IA) permettant d’optimiser les flux entre les différentes entités opérationnelles (production, approvisionnement et maintenance) ;

définition des implications de la transition énergétique et des leviers à actionner pour décarboner les process industriels : connaissance des réglementations, financements, recyclage, énergies renouvelables, stockage, etc. ;

comment innover durablement dans une économie circulaire : méthodes de conception, bio-mimétisme, utilisation de nouveaux matériaux plus performants, réparabilité, gestion des déchets, etc.

Chaque point sera illustré par des exemples de transformations réussies et des meilleures pratiques afin de dessiner un panorama à la fois complet et concret des solutions à votre service.

Un programme optimisé pour vous donner toutes les clés de compréhension

Un parcours personnalisable grâce à un programme modulable

La journée s’organise autour de deux conférences plénières qui dressent un état des lieux :

des enjeux liés à l’industrie du futur ;

des contraintes et conséquences de la politique du tout électrique.

Les interventions seront accompagnées d’exemples concrets liés au domaine abordé. En complément se tiendront 12 ateliers articulés autour des 3 thèmes de la journée : usine 4.0, transition énergétique et innovation durable.

Vous aurez le choix de participer à 4 d’entre eux parmi ceux qui répondent le plus aux problématiques de votre secteur d’activité. Votre temps sera ainsi optimisé avec un programme sur-mesure.

En plus de ces deux conférences plénières et de ces 4 ateliers au choix, vous pourrez sélectionner un module de certification CerT.I. de Techniques de l’Ingénieur, d’une valeur de 270€. Ces CerT.I. sont des articles de référence interactifs avec quiz d’entraînement et test de validation permettant l’obtention d’une certification Techniques de l’ingénieur.

Vous aurez le choix parmi 18 thématiques abordant de manière approfondie la fabrication additive, l’intelligence artificielle, la réalité augmentée, ou encore les gaz à effet de serre, le stockage de l’énergie ou l’écoconception.

Des interventions de qualité par des experts du domaine

Une transmission efficace du savoir passe par un choix d’intervenants de qualité. Chacun d’entre eux a été choisi avec soin pour son expertise reconnue dans son domaine. Pour que le tour d’horizon soit complet, les intervenants viennent du monde de l’industrie, de la recherche ou du conseil. Ils occupent différents types de postes et disposent de compétences variées, pointues et complémentaires : responsable de production, chimiste, dirigeant, député, enseignant, etc.

Selon François-Xavier de Thieulloy, référent Expert Industrie du Futur à la direction des opérations de Bpifrance, intervenant le 9 décembre lors de la conférence d’ouverture du Carrefour de l’industrie du futur, les entreprises françaises doivent prendre un virage et challenger leur business model en passant par l’humain :

« La conviction au sein de Bpifrance est que nous sommes en pleine révolution industrielle. Les entreprises doivent prendre le virage, celles qui le font les premières ont une longueur d’avance. Cette révolution des business modèles doit passer par l’humain avant la technologie. Même si elle est séduisante et présente chez vos concurrents, la technologie doit rester cantonnée à un moyen et non une fin. »

L’industrie du futur est déjà à votre porte. Pour acquérir et conserver vos avantages compétitifs et vous démarquer de la concurrence, inscrivez-vous au Carrefour Industrie du futur !

