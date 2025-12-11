Ineos modernise le site pétrochimique de Lavéra

Le programme de modernisation engagé par Ineos à hauteur de 250 millions d’euros, vise à renforcer la performance et la durabilité de son site pétrochimique de Lavéra (Bouches-du-Rhône). Cet investissement, soutenu par l’État, vise à optimiser les installations existantes, à accroître la robustesse des procédés et à sécuriser la continuité industrielle d’une plate-forme stratégique pour la chaîne pétrochimique française.

Société anglaise spécialisée dans la chimie, Ineos annonce un investissement majeur de 250 millions d’euros destiné à renforcer les performances industrielles du site pétrochimique de Lavéra[1]. Cette opération bénéficie du soutien du gouvernement français et s’inscrit dans une stratégie visant à consolider une infrastructure essentielle à la production de molécules pétrochimiques entrant dans la fabrication de nombreux matériaux et produits semi-finis industriels.

Le programme de modernisation concerne l’ensemble des installations critiques du site, même si Ineos ne détaille pas la nature des unités visées. Le groupe souligne toutefois que l’investissement a pour objectif d’améliorer l’efficacité des procédés existants et de garantir une continuité opérationnelle dans un contexte où la fiabilité, la disponibilité des unités et la maîtrise énergétique conditionnent fortement la compétitivité. Les installations actuelles assurent la transformation de matières premières pétrochimiques en une gamme d’intermédiaires utilisés dans plusieurs filières industrielles.

L’entreprise insiste sur la nécessité d’adapter ses capacités à la dynamique des cycles de marché. Dans un environnement mondial où les écarts de coûts de production sont significatifs entre régions, l’optimisation des procédés constitue un élément déterminant pour maintenir des performances industrielles soutenues. Ineos rappelle que la modernisation doit permettre à l’unité installée à Lavéra d’atteindre un niveau de fiabilité compatible avec les standards internationaux du secteur, où la maîtrise des procédés thermochimiques, la disponibilité des utilités et la gestion des flux de matières jouent un rôle central.

Le groupe met également en avant le rôle structurant du site dans l’écosystème pétrochimique français. Lavéra alimente des chaînes de valeur qui utilisent ses productions comme matières premières cruciales. Le maintien d’une infrastructure performante constitue donc un facteur de stabilité pour les industriels utilisateurs. Ineos insiste sur cet aspect pour souligner que la modernisation n’est pas seulement un enjeu interne, mais qu’elle concerne l’ensemble des filières aval dépendantes de la pétrochimie française.

Un environnement industriel sous forte tension

La décision d’investir intervient dans un contexte industriel européen fragilisé par les coûts élevés de l’énergie, par des pressions concurrentielles importantes et par un environnement réglementaire exigeant. Ineos précise que cet investissement a pour objectif de maintenir un niveau de compétitivité suffisant pour opérer durablement dans ces conditions. L’entreprise met en avant la nécessité de stabiliser ses capacités industrielles afin d’assurer une exploitation continue et économiquement viable du site.

L’appui de l’État français constitue un volet essentiel du projet. Ineos souligne que le gouvernement a reconnu l’importance industrielle du site et son rôle dans la préservation de milliers d’emplois. Le soutien public permet de sécuriser une opération d’envergure qui, selon le groupe, contribue à renforcer la base industrielle française dans un secteur stratégique exposé aux fluctuations internationales.

Un signal fort pour la compétitivité et la souveraineté industrielle

Par cette opération, Ineos affirme sa volonté de renforcer sa présence industrielle en France et de sécuriser les conditions techniques et économiques permettant au site de Lavéra de rester un acteur majeur de la pétrochimie européenne. Le groupe présente cet investissement comme un signal fort envoyé à l’ensemble du secteur, démontrant qu’un modèle industriel compétitif reste possible en Europe dès lors que des conditions favorables sont réunies.

Avec ce plan de 250 millions d’euros, Ineos affirme donc sa volonté de maintenir la France parmi les territoires stratégiques de son réseau industriel européen. La modernisation annoncée marque une étape importante pour le site de Lavéra et témoigne à la fois d’un engagement industriel concret et d’une volonté de renforcer la position de la France dans un secteur soumis à de profondes mutations.

Enjeux et perspectives L’investissement engagé par Ineos répond à plusieurs enjeux structurants pour la pérennité du site de Lavéra. L’optimisation des procédés vise à garantir une exploitation stable, capable d’absorber les contraintes cycliques du secteur pétrochimique et de maintenir des niveaux de production compatibles avec la demande industrielle. La modernisation doit également permettre au site de rester compétitif face à des concurrents opérant dans des régions où les coûts de production sont significativement plus faibles. Dans un contexte de pression internationale, l’efficacité des procédés et la robustesse opérationnelle constituent des leviers déterminants pour assurer la continuité du modèle industriel. À moyen terme, le projet pourrait consolider le rôle du site dans la chaîne pétrochimique européenne en renforçant une capacité de production essentielle à de nombreuses filières en aval. Les perspectives associées à cet investissement reposent donc sur une double attente. Il s’agit d’une part de prolonger la durée de vie industrielle du complexe et d’autre part de stabiliser un tissu industriel régional fortement dépendant de son activité. Ineos présente ainsi cet investissement comme une étape clé pour sécuriser durablement une plate-forme stratégique de l’industrie française.

[1] Quartier côtier de Martigues