La quotidienne : revue de presse du 23 octobre 2025

Voici les infos à retenir de ce jeudi 23 octobre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Entre transition énergétique, réindustrialisation et innovation technologique, l’Europe et la France accélèrent la redéfinition de leur modèle productif. Marché carbone étendu, électrification des usines, relance de la chimie, montée en puissance des matériaux avancés et défis logistiques, les politiques industrielles se structurent autour de l’impératif de conjuguer compétitivité, souveraineté et durabilité.

Extension du marché carbone européen aux transports et bâtiments

La Commission européenne lance l’ETS 2, nouveau marché carbone qui inclura dès 2027 les transports routiers et les bâtiments. En rendant le carbone plus coûteux, cette réforme pousse les entreprises à investir dans des flottes et infrastructures bas-carbone. Bruxelles promet une mise en œuvre progressive pour limiter les chocs économiques, mais les PME françaises devront s’adapter rapidement.

Transport de marchandises et décarbonation : le défi français

L’activité du transport de marchandises recule en 2025 (- 4 %), mais les émissions baissent légèrement (- 3,4 %). Cette tendance souligne la difficulté à concilier performance économique et objectifs climatiques. Le secteur devra miser sur la logistique optimisée, le rail et les carburants alternatifs pour atteindre les cibles de neutralité fixées par la France.

Vers la fin des importations de gaz russe et une électrification accélérée de l’industrie

Les ministres européens de l’Énergie se sont accordés pour cesser les importations de gaz russe d’ici 2028 dans le cadre du plan REPowerEU. L’Europe veut électrifier massivement les procédés industriels, particulièrement dans la métallurgie et la chimie. Cette mutation exige d’importants investissements, mais ouvre de fortes perspectives d’innovation, notamment autour de l’hydrogène et du stockage.

Cadre pour les matériaux « avancés » et la montée en compétences européennes

La future loi européenne sur les matériaux avancés vise à accélérer l’innovation dans les secteurs stratégiques que sont le transport, l’énergie et l’aérospatial. En parallèle, un programme de formation prévoit de former 200 000 professionnels aux technologies de pointe d’ici 2026. Ces initiatives soutiennent la compétitivité française dans les composites, les matériaux durables et les procédés numériques.

L’industrie manufacturière entre résilience et fragilités

Selon le Trésor, l’industrie manufacturière française reste stable au premier semestre 2025 (+ 0,5 %), portée par le transport, mais freinée par l’énergie. Derrière cette apparente solidité se cachent des fragilités, telles que des coûts élevés, des marges en baisse et un investissement limité. Le défi reste celui d’une transformation structurelle capable de renforcer la productivité.

L’industrie chimique face à ses défis structurels

Bruxelles a présenté un plan d’action pour relancer la compétitivité de la chimie européenne, confrontée à la hausse des coûts et à la concurrence mondiale. Simplification réglementaire, soutien énergétique et attractivité industrielle figurent au programme. Pour la France, la réussite de ce plan conditionnera une grande partie de sa réindustrialisation verte.