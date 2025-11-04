La quotidienne : revue de presse du 4 novembre 2025

Voici les infos à retenir de ce mardi 4 novembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Alors que la transition industrielle et écologique s’impose comme un enjeu stratégique en Europe, l’actualité de ce jour témoigne d’un secteur en pleine mutation. Ainsi, montée en compétences, innovation technologique, réindustrialisation et nouvelles régulations européennes rythment la semaine. Ce panorama dresse un instantané des dynamiques à l’œuvre dans les filières industrielles, énergétiques et technologiques françaises et européennes.

500 postes de cadres à pourvoir ce mardi 4 novembre à Lyon

L’Apec organise ce mardi 4 novembre à La Sucrière (Lyon) la deuxième édition du forum « Élan vert l’industrie ». Plus de 500 postes de cadres sont proposés dans tous les métiers du secteur industriel en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans un contexte de tension sur le marché de l’emploi des cadres. Ce rendez-vous met dès lors en lumière la dynamique du secteur industriel dans une région clé, et le lien entre emploi, transition vers l’industrie verte et compétences techniques.

Ouverture du GreenTech Forum 2025 les 4 et 5 novembre à Paris

Le GreenTech Forum se tient ces 4 et 5 novembre au Palais des Congrès de Paris. Il réunit 2 500 participants, environ 100 exposants et plus de 70 conférences autour du numérique durable, de la sobriété numérique, de la performance environnementale du digital et des enjeux d’écoconception, d’éthique et d’inclusion.

Un géant industriel français anticipe la montée en puissance des centres de données

Media24.fr souligne que Valeo, poussé par l’essor des datacenters, souhaite innover dans le refroidissement industriel, la récupération de chaleur fatale, et l’efficacité énergétique.

Protection de l’acier européen : nouveau cadre proposé par Commission européenne

La France salue la proposition de la Commission européenne d’instaurer un mécanisme de protection de l’industrie sidérurgique européenne contre les importations « déloyales ». Le texte prévoit de limiter la part de marché des importations d’aciers plats et inox à 15 % et des aciers longs à 5 % (Direction générale des Entreprises).

Simplification des lois sur l’industrie chimique dans l’UE

La Commission européenne envisage un projet de loi omnibus destiné à réduire la complexité du cadre législatif pour les industries chimiques dans l’UE, dans la logique du Green Deal européen. Ce « paquet » aborde notamment l’autorisation et l’évaluation des substances (L’info durable).

Réglementation & veille RSE-ESG

Un bulletin de veille réglementaire publié ce 4 novembre évoque les consultations et textes en préparation en France et en Europe sur les sujets de gouvernance, ESG, RSE et environnement. Des évolutions réglementaires susceptibles d’avoir un impact direct sur les investissements, les process et les obligations de reporting (rsedatanews.net).

Vers un « Pacte pour une industrie propre »

La Commission européenne a officiellement présenté son « Pacte pour une industrie propre », un cadre visant à concilier transition écologique, compétitivité industrielle et souveraineté technologique (actu-environnement.com).