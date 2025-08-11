Feuille de route budgétaire 2026: quelles annonces pour l’industrie?

Le 15 juillet dernier, le Premier ministre François Bayrou présentait sa feuille de route budgétaire pour l’année 2026. L’objectif global est ambitieux: redresser la barre budgétaire, en ramenant le déficit de la France à 4,6% du PIB l’an prochain, ce qui veut dire réaliser au moins 40 milliards d’économies. Voyons ce qui attend les secteurs de l’industrie et de la tech.

Avec ce plan, le chef du gouvernement veut reprendre le contrôle des finances publiques et compte demander « un effort à tous les Français ». S’il est déjà largement critiqué par l’opposition, ce plan de rigueur n’est cependant pas encore finalisé et François Bayrou se donne deux mois pour l’affiner.

Suppression de deux jours fériés pour renforcer la productivité

C’est probablement l’une des annonces les plus décriées du plan : la volonté de supprimer deux jours fériés afin que « toute la nation travaille plus » et pour faire en sorte que le mois de mai ne soit plus un « véritable gruyère ».

Avec cette mesure, Bayrou veut ainsi réconcilier (de force) la France avec le travail. Mais cette réduction du nombre de jours fériés aura-t-elle un impact significatif sur la production ?

La réponse est oui, si on en croit un rapport sénatorial. Selon ce rapport publié en septembre 2024, la suppression d’un seul jour férié entraînerait une hausse de production représentant 2,4 milliards d’euros. Par ailleurs, il y a un précédent, puisque la journée de solidarité instaurée en 2004 rapporte déjà 3,5 milliards par an.

Selon les estimations indiquées dans un document d’orientation adressé aux partenaires sociaux, en supprimant deux jours, l’État espère ainsi gagner près de 4,2 milliards d’euros sur l’année 2026, les employeurs du secteur privé devant s’acquitter d’une contribution qui sera affectée au budget de l’État.

Financement des entreprises : fonds propres et capital-risque

François Bayrou estime que les investissements en capital-risque sont « un outil puissant pour l’innovation et la croissance des entreprises ». Il propose donc de consacrer 900 millions d’euros de financement en fonds propres supplémentaires, dédiés à l’investissement en capital-risque dans les entreprises innovantes. Cette somme devrait être attribuée via des fonds spécialisés qui seront également chargés d’accompagner les jeunes entreprises dans leur croissance.

Priorité à l’IA et à la cybersécurité

Par ailleurs, le Premier ministre considère les investissements vers l’IA et la cybersécurité comme prioritaires. Il met en avant les gains de productivité majeurs, de l’ordre de 20 %, promis par l’intégration de l’IA dans l’appareil productif et souhaite ainsi « orienter davantage les financements de France 2030 vers les secteurs prioritaires de l’intelligence artificielle et du cyber dans tous les secteurs ».

Pour le gouvernement, l’enjeu est également de doter la France d’un véritable pôle d’excellence d’ici 2035, en accord avec la stratégie de l’UE visant à faire de l’Europe un concurrent de taille dans le domaine des technologies de pointe, face aux entreprises nord-américaines et asiatiques.

Lutte contre les pratiques abusives et chasse aux niches fiscales

Le Premier ministre entend également lutter contre certaines pratiques abusives de la part d’entreprises, notamment les retards de paiement à répétition qui pourraient être sanctionnés jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires.

Il souhaite aussi supprimer certaines niches fiscales et sociales inutiles ou inefficaces qui bénéficient essentiellement aux ménages aisés et aux grandes entreprises.

Bayrou favorable à un « Buy European Act »

Les déclarations du Premier ministre vont, par ailleurs, bien au-delà de la question du budget. Il souhaite notamment que les États membres européens puissent privilégier des produits et services européens lors des appels d’offres publics.

Cette idée, souvent résumée par le terme officieux de « Buy European Act », a un objectif évident : limiter la concurrence déloyale associée à l’entrée sur le sol européen de marchandises à bas prix provenant de pays extérieurs à l’Union européenne.