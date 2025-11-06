La quotidienne : revue de presse du 6 novembre 2025

Voici les infos à retenir de ce jeudi 6 novembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Entre constats lucides et élans d’ambition, l’actualité industrielle de ce jour dresse le portrait d’une France en mouvement. Notre pays qui doute parfois innove pourtant et se réinvente. Entre défis de souveraineté, transitions écologiques et volontés de relocalisation, les initiatives se multiplient, portées par la conviction que l’industrie reste l’un des leviers majeurs de transformation du territoire.

Mobilité : 1,8 milliard d’euros pour la région Sud

L’État et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur investissent 1,8 milliard d’euros dans le volet mobilité du CPER 2021-2027. Cet engagement doit permettre de moderniser les transports régionaux et de soutenir la transition vers des infrastructures plus durables.

CaliCO₂ passe à la vitesse supérieure

La start-up française CaliCO₂ lève 1,5 million d’euros pour industrialiser son procédé de captage et de libération du CO₂. Cette innovation pourrait permettre de piéger plusieurs millions de tonnes de carbone d’ici 2037.

Le Made in France entre ambition, contradictions et vitrine du savoir-faire Alors que Bpifrance mise sur les territoires pour relancer la réindustrialisation et renforcer la souveraineté industrielle, le fossé entre discours et réalité persiste. En effet, les Français soutiennent le « fabriqué en France », mais achètent encore ailleurs (Le Pèlerin). Pourtant, le dynamisme du « fabriqué en France » se donne à voir au MIF Expo 2025, qui réunit actuellement à Paris plus de 1 000 exposants. Le Salon du Made in France est ainsi la vitrine d’un savoir-faire national en quête de cohérence entre production, consommation et identité industrielle (du 6 au 9 novembre).

La Bourgogne-Franche-Comté muscle sa filière nucléaire

La région signe une convention stratégique lors du World Nuclear Exhibition à Paris pour soutenir la filière nucléaire et ses acteurs industriels. Dans le même temps, avec 63 réacteurs en construction et l’essor des minicentrales, le nucléaire revient sur le devant de la scène mondiale.

Hydrogène : Lhyfe exporte son savoir-faire en Allemagne

Lhyfe fournira 90 tonnes d’hydrogène renouvelable à un opérateur allemand de stations-service (Boursorama).

Industrie navale : la Chine domine, la France s’inquiète

Pékin contrôle près de la moitié de la construction navale mondiale. Les industriels français appellent à une riposte européenne (La Tribune).

À l’agenda : La Semaine de l’industrie se profile

Du 17 au 23 novembre, entreprises et écoles ouvriront leurs portes pour valoriser les métiers de l’industrie.