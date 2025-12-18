La revue de presse quotidienne du 18 décembre 2025 : chimie, environnement, énergie

Voici les infos à retenir de ce jeudi 18 décembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

Durcissement continu des cadres réglementaires et stratégiques sur fond de tensions entre ambitions climatiques, réalités industrielles et contraintes énergétiques… Entre renforcement des règles sanitaires et environnementales, ajustements des trajectoires de décarbonation, montée en puissance des enjeux énergétiques et questionnements sur l’empreinte des technologies numériques, l’actualité met en lumière une transition en cours, plus structurée, mais aussi plus complexe, où arbitrages politiques, choix industriels et impératifs économiques s’entremêlent étroitement.

Note d’orientation sur l’interdiction des bisphénols dans les matériaux pour denrées alimentaires

La Commission européenne a publié le 17 décembre une note d’orientation pour accompagner la mise en œuvre du règlement du 19 décembre 2024 visant à interdire le BPA et d’autres bisphénols dans les matériaux en contact avec des denrées alimentaires, renforçant ainsi les règles européennes sur les substances chimiques préoccupantes et leurs impacts sur la santé et l’environnement (actu-environnement).

Présentation de la troisième version de la Stratégie nationale bas-carbone

Le ministère de la Transition écologique a rendu publique la SNBC3 qui vise à combiner électrification massive et réindustrialisation pour atteindre des objectifs de réduction d’émissions plus ambitieux d’ici 2030 et tendre vers la neutralité carbone en 2050. Il s’agit notamment d’ajuster les trajectoires sectorielles et en de mieux prendre en compte l’empreinte carbone totale de l’économie française (actu-environnement).

Nouvelles consultations réglementaires en France et en Europe

Le bulletin de veille réglementaire du 17 décembre recense une trentaine de consultations et textes en cours d’élaboration en France et en Europe, couvrant notamment les domaines de l’énergie, de l’environnement, des transports et de l’industrie, reflétant un mouvement intense de révisions législatives et normatives en fin d’année (rsedatanews.net).

Le marché du charbon sur un record historique à l’échelle mondiale

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande mondiale de charbon en 2025 devrait atteindre un niveau record légèrement supérieur à celui de 2024, avant un début de déclin attendu vers 2030. Ce constat reflète les tensions entre les politiques de transition énergétique et les réalités de la demande énergétique dans certains grands marchés (TF1 Info).

L’impact environnemental de l’intelligence artificielle

L’Autorité de la concurrence vient de publier une étude analysant les implications énergétiques et environnementales de l’IA, mettant en lumière la croissance rapide de la consommation électrique des data centers et les pressions sur les ressources (énergie, eau, métaux rares) liées à l’expansion de ces technologies (AFJV).

Projet de « carboduc » pour transporter le CO₂ du Grand Est vers la mer du Nord

Le principal gestionnaire du réseau de gaz en France, NaTran (ex-GRTgaz), a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour un projet visant à capter et transporter le CO₂ industriel du Grand Est vers les zones de stockage en mer du Nord, dans le cadre des efforts de décarbonation des industries lourdes (L’Est Républicain).

La Commission européenne propose d’adoucir l’objectif de fin des moteurs thermiques

La Commission a proposé d’assouplir le calendrier prévu pour la suppression des ventes de voitures à moteur à combustion interne à l’horizon 2035, suscitant un débat sur la trajectoire de la mobilité décarbonée en Europe (Just Auto).

La BEI accorde un prêt à Technip Énergies pour la R&D en décarbonation et économie circulaire

La Banque européenne d’investissement a annoncé le 17 décembre un prêt de 40 millions d’euros à Technip Énergies. Il sera destiné à financer des programmes de recherche et développement axés sur des technologies de décarbonation et des solutions d’économie circulaire applicables aux installations énergétiques et industrielles (Euro-Pétrole).

Soutien britannique à une usine d’éthylène menacée

Au Royaume-Uni, le gouvernement a décidé d’investir massivement dans la dernière usine d’éthylène du pays pour éviter sa fermeture, préservant ainsi des emplois et maintenant une capacité industrielle critique pour la chaîne de valeur pétrochimique (Connaissance des Énergies).

Pressions sur le secteur des combustibles solides de récupération

En France, les règles d’incinération et de préparation des combustibles solides de récupération (CSR) sont en cours de modification, avec un projet de simplification des exigences de rendement énergétique des installations. Cette mesure pourrait affecter les filières de traitement des déchets industriels (actu-environnement).