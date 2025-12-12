Tchao 2025 : réindustrialisation, mobilisation et objectifs renforcés pour 2026

La French Fab a publié son bilan de l’année 2025, révélant une série d’initiatives structurantes et des actions collectives visant à renforcer l’industrie française. Il en ressort des enseignements clés ainsi que des perspectives ambitieuses pour 2026.

L’année 2025 s’achève avec de nombreux enseignements tirés par La French Fab, qui dresse un bilan riche d’initiatives, d’actions concrètes et de dynamiques renouvelées dans l’écosystème industriel français, tout en esquissant les perspectives qui animeront 2026. Fondée en 2017 pour fédérer les acteurs industriels autour d’un projet collectif, La French Fab confirme sa place de moteur du mouvement industriel, tant pour valoriser les métiers que pour impulser des coopérations entre entreprises, institutions et territoires.

Mobilisation nationale et initiatives phares de 2025

Au cœur de cette année 2025, La French Fab s’est illustrée par de grandes opérations de mobilisation et de promotion du secteur. Parmi elles, la deuxième édition du Tour de France de nos industries a constitué un temps fort marquant de 2025. Sur 14 dates et près de 5 000 kilomètres parcourus, plus de 5 000 jeunes ont été amenés à découvrir le cœur industriel de la France, avec la visite de 11 sites industriels répartis sur le territoire. Cette initiative, réalisée en partenariat avec Opco2i, a permis de rapprocher les nouvelles générations de la réalité des métiers, de leurs innovations et de la diversité des filières, créant une première dynamique de sensibilisation qui sera étendue lors d’une troisième édition en 2026.

L’année 2025 a également été marquée par la naissance officielle du collectif La French Fab à l’occasion de la 7ᵉ édition de Global Industrie. Ce collectif regroupe une diversité d’acteurs clés de l’industrie française, parmi lesquels la Banque des territoires, l’Alliance Industrie du futur, Bpifrance, Business France, Cetim, France Industrie ou encore Evolis, dans un objectif déclaré d’unir les forces pour accompagner la réindustrialisation du pays. Les signataires de la charte qui accompagne ce lancement appellent à une action coordonnée face aux enjeux géopolitiques mondiaux, en particulier la réindustrialisation aux États-Unis et le renforcement de la souveraineté industrielle de la Chine, soulignant la nécessité de compétitivité et d’attractivité accrues pour les entreprises françaises.

Renforcement territorial et nouvelles dynamiques industrielles

La volonté de renforcer l’écosystème industriel s’est aussi manifestée à travers le lancement de « Jour bleu », un événement dédié à faire « briller l’industrie française ». Conçu comme une journée de cohésion et de valorisation, il a rassemblé les acteurs industriels, le grand public et la jeunesse à Eurexpo Lyon lors de Global Industrie, mettant en lumière les prises de parole, les ateliers et les moments d’échange qui ont contribué à renforcer l’image d’une industrie en mouvement. Cet événement illustre la volonté de renforcer la visibilité de l’industrie auprès des publics clés, notamment ceux qui décident de leur orientation professionnelle ou qui interagiront demain avec les acteurs du marché.

Le renforcement des dynamiques régionales a aussi constitué une part importante du bilan 2025. Ainsi, deux clubs régionaux La French Fab ont vu le jour : la French Fab Auvergne-Rhône-Alpes, lancée dans les locaux du centre d’innovation Swarm, et la French Fab Centre-Val de Loire, présentée lors du Salon Made In Val de Loire. Ces structures locales visent à fédérer les industriels au niveau territorial, à favoriser la proximité, et à insuffler de nouvelles dynamiques industrielles adaptées aux spécificités régionales, confirmant l’ancrage territorial de l’approche French Fab.

Sur le plan institutionnel et de visibilité, La French Fab a également organisé des moments structurants pour 2026, notamment le kick-off de Global Industrie, tenu au Hub de Bpifrance lors de la Semaine de l’industrie. Réunissant la presse, les industriels, le ministre chargé de l’industrie et les dirigeants du salon, cette rencontre a permis de poser les grandes lignes d’un rendez-vous européen majeur qui mettra l’accent sur la créativité industrielle et le Made in France, des axes forts portés par La French Fab au cœur de l’événement.

Parmi les initiatives qui ont marqué l’année 2025, La French Fab a également lancé le podcast « Génération Fab », un rendez-vous bimensuel conçu pour redonner une image contemporaine et inspirante de l’industrie, en donnant la parole à celles et ceux qui façonnent ce secteur. À travers 14 épisodes valorisant des histoires d’entreprises à travers des objets du quotidien, ce format vise à redorer la perception de l’industrie, en la reliant à des récits humains et des parcours professionnels concrets, une initiative qui se poursuivra en 2026 avec de nouveaux enjeux.

Orientations stratégiques et ambitions pour 2026

Les perspectives pour 2026 se dessinent donc autour de trois grandes lignes d’action : poursuivre la mobilisation des jeunes talents et des publics autour des métiers industriels, renforcer les coopérations entre acteurs de différents horizons et renforcer les liens internationaux. L’accent mis sur des événements tels que le Tour de France de nos industries, les clubs régionaux ou encore l’engagement dans des salons internationaux comme Hannover Messe 2026 doit permettre non seulement de renforcer l’ancrage domestique de l’industrie française, mais aussi de soutenir son rayonnement à l’échelle mondiale (voir notamment la participation à Hannover Messe prévue en 2026 : parcours immersif dédié à l’industrie 4.0 et à l’IA).

Le bilan 2025 de La French Fab témoigne donc d’une année particulièrement riche en initiatives concrètes, en structurations collectives et en actions visant à valoriser et transformer le paysage industriel français. Les défis restent nombreux dans un contexte économique et géopolitique complexe, mais les perspectives pour 2026 affichent une ambition claire : continuer à faire de l’industrie un levier d’attractivité, d’innovation et de compétitivité, tout en consolidant les dynamiques locales et internationales qui feront la France industrielle de demain.