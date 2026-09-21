Les actualités à suivre : El Niño, IA et nouveaux microbes, industrie et formation, électrification, propulsion vélique...

La rédaction vous propose un rapide tour d'horizon sur les informations qui feront l'actualité industrielle dans les jours et les semaines à venir.

Propulsion vélique et électrique : la Bretagne prépare les chantiers navals du futur

La naissance d’un cluster d’entreprises de la décarbonation maritime dans le Morbihan confirme l’émergence d’une filière française du navire bas carbone. Autour du golfe du Morbihan, plusieurs acteurs travaillent déjà sur la propulsion électrique, le vélique, le rétrofit, l’architecture navale, les composites et les technologies sous-marines. Les intercommunalités de Vannes, Auray-Quiberon et Arc Sud Bretagne veulent structurer cet écosystème pour accélérer le passage du démonstrateur au marché. Cette dynamique s’appuie sur des entreprises comme Switch, Naviwatt, VPLP, Wisamo ou Multiplast, déjà identifiées dans la filière locale.

À court terme, l’impact pour l’industrie française concerne les petits navires professionnels, la plaisance, le transport de passagers, la pêche et les navires de servitude.

À moyen terme, le cluster peut créer des débouchés pour les chantiers navals, motoristes, bureaux d’études, fabricants de batteries, mâts, voiles rigides et matériaux composites.

Il s’inscrit dans une stratégie nationale de décarbonation de la filière maritime, qui vise les navires, les ports, les carburants et les infrastructures.

Pour la France, l’enjeu est de transformer un savoir-faire issu du nautisme et de la course au large en filière industrielle exportable.

La question sera donc de savoir si ce cluster restera un écosystème local ou s’il deviendra un levier national pour produire les navires bas carbone de demain.

Super El Niño : l’Afrique face à un choc climatique qui touchera aussi l’industrie française

Le risque d’un super El Niño en Afrique rappelle que les chocs climatiques deviennent aussi des risques industriels. La Banque africaine de développement estime que l’épisode pourrait coûter 10 à 20 milliards de dollars au continent, avec des sécheresses, des inondations et des pertes agricoles.

À court terme, les secteurs les plus exposés sont l’agriculture, l’eau, l’énergie, les infrastructures et les finances publiques africaines. Mais les effets peuvent rapidement remonter vers l’industrie française, via les chaînes d’approvisionnement en cacao, café, coton, minerais, énergie ou intrants agricoles. Reuters souligne déjà que les matières premières tropicales, notamment cacao, café et sucre, sont particulièrement vulnérables aux épisodes El Niño intenses. Pour l’agroalimentaire, la cosmétique, le textile ou certains matériaux, cela peut signifier des prix plus volatils, des contrats plus difficiles à sécuriser et des tensions sur la qualité.

À moyen terme, les entreprises françaises devront mieux intégrer le risque climatique dans leurs achats, leurs stocks, leurs assurances et la diversification de leurs fournisseurs. À long terme, ce type d’épisode montre que la résilience industrielle ne se joue plus seulement dans les usines, mais aussi dans les territoires agricoles et miniers situés en amont. La question n’est donc pas seulement humanitaire ou climatique : elle concerne directement la robustesse des chaînes de valeur françaises.

Microbes conçus par IA : les biotechs face au risque de détournement

La menace de microbes dangereux conçus avec l’aide de l’intelligence artificielle n’est plus seulement théorique. Les premiers virus conçus par IA ont été décrits par une équipe américaine, tandis qu’Anthropic dit avoir repéré des tentatives de détournement de ses modèles pour créer de nouveaux agents pathogènes. Le risque maximal reste encadré par des barrières physiques, car passer d’une séquence numérique à un organisme exige des laboratoires, des équipements et des fournisseurs fiables. Mais pour l’industrie française, le signal est clair : biotechs, pharmacie, prestataires de synthèse d’ADN et laboratoires devront renforcer leurs contrôles.

À court terme, cela peut accélérer les procédures de filtrage des commandes, les audits de biosécurité et la traçabilité des usages de l’IA en R&D.

À moyen terme, la compétitivité des biotechnologies ne se jouera plus seulement sur la vitesse d’innovation, mais sur la capacité à prouver la sûreté des outils. Le cadre européen de l’AI Act pourrait devenir un levier pour encadrer ces usages à haut risque.

À long terme, la France devra trouver l’équilibre entre accélérer la recherche biomédicale assistée par IA et éviter que ses outils ne facilitent des usages biologiques dangereux.

La biosécurité devient donc une condition industrielle de confiance, au même titre que la cybersécurité ou la qualité pharmaceutique.

Industrie française : le coup de rabot sur la formation menace la montée en cadence

Le coup de rabot dans la formation industrielle passe mal dans une filière qui manque déjà de bras. La mesure paraît contradictoire avec l’objectif de recruter 600 000 personnes dans l’industrie dès 2026, alors que les départs en retraite vont s’accélérer. Les besoins concernent autant les soudeurs, chaudronniers, techniciens de maintenance et opérateurs que les ingénieurs, automaticiens ou spécialistes du numérique industriel. La feuille de route nationale pour l’attractivité et l’emploi dans l’industrie promet justement d’amplifier les formations avant embauche.

À court terme, moins de moyens risquent de freiner les recrutements dans les PME industrielles, déjà contraintes par les délais, les coûts et la concurrence salariale.

À moyen terme, l’impact pour l’industrie française serait direct : moins de compétences disponibles pour les batteries, le nucléaire, l’aéronautique, la défense, la robotique ou la décarbonation. Le Sénat a déjà alerté sur le risque d’un financement déséquilibré de la formation professionnelle dans l’industrie. Réindustrialiser ne consiste donc pas seulement à financer des usines, mais aussi à former les personnes capables de les faire tourner.

Sans continuité dans l’apprentissage et la formation, la France pourrait gagner des projets industriels mais manquer des compétences pour les produire.

Flottes d’entreprise : la hausse des coûts accélère le virage électrique

L’explosion du coût complet du véhicule remet la gestion des flottes au cœur de la transition automobile. Depuis 2020, les tensions sur les puces, la hausse de l’énergie, la premiumisation des modèles et le coût du financement ont renchéri l’achat, l’usage et l’entretien. Le phénomène touche directement les entreprises, qui arbitrent désormais entre thermique, hybride, électrique, location longue durée et allongement de la durée de vie des véhicules.

À court terme, la hausse pèse sur les artisans, PME, commerciaux, transporteurs légers et collectivités, pour lesquels le véhicule reste un outil de production. Elle accélère aussi l’intérêt pour l’électrique, dont le coût d’énergie reste inférieur à celui de l’essence, malgré des écarts importants selon le type de recharge. Selon Roole Data, le budget essence mensuel est désormais près de trois fois supérieur à celui de la recharge électrique. Mais la complexité technologique renchérit aussi les réparations, dont le coût a bondi de 30 % entre 2021 et 2025. Pour l’industrie française, l’enjeu est clair : produire des véhicules plus sobres, réparables et accessibles, sans laisser le marché aux modèles chinois à bas coût.

À moyen terme, la compétitivité automobile se jouera autant sur le prix d’achat que sur le coût total d’usage.