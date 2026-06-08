Les actualités à suivre : Eurosatory 2026, Choose France, Space X…

Berlin va fonder un institut pour la sécurité de l'IA

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Véhicules autonomes: Bolt, Stellantis et le chinois Pony.ai lancent une expérimentation de robotaxis au Luxembourg

L'ex-magnat des cryptomonnaies Sam Bankman-Fried a demandé une grâce présidentielle

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Wayve et Uber prêts à ouvrir leurs robotaxis au public à Londres cet été

G7: les ministres de l'Agriculture réunis à Paris sur la "sécurité des approvisionnements en engrais"

Merz et Macron se sont entendus pour arrêter le projet d'avion de combat commun SCAF, selon Berlin

Pétrolier de la flotte fantôme russe: Yaoundé condamne l'usage frauduleux de son pavillon

Certificats d'économies d'énergies: pas d'augmentation mais une réorientation vers la décarbonation, selon le gouvernement