Les actualités à suivre : Eurosatory 2026, Choose France, Space X…

La rédaction vous propose un rapide tour d'horizon sur les informations qui feront l'actualité industrielle dans les jours et les semaines à venir.
D’ici 2028, la BITD française sera méconnaissable : Eurosatory 2026 en donne le premier aperçu
Eurosatory 2026, qui ouvre ses portes à Villepinte le 15 juin avec plus de 2 500 exposants sur 185 000 m², dépasse de plus de 1 000 exposants ses principaux concurrents londonien et émirati, un écart qui dit tout de l’urgence ressentie par une filière défense mondiale confrontée à un risque de confrontation directe Europe-Russie avéré à horizon deux ou trois ans. Le signal le plus structurant de cette édition n’est pas technologique : c’est l’entrée de Volkswagen pour sa première apparition sur un salon de défense, symbole d’un mouvement plus large où les industriels civils dotés de chaînes de production complètes envisagent des reconversions stratégiques vers la défense. La BITD traditionnelle, habituée aux commandes confidentielles étalées dans le temps, doit désormais adopter les logiques du marché civil : production de masse, prix accessibles, approche produit incrémentale, dans un contexte où les enseignements du conflit russo-ukrainien imposent le remote warfare comme doctrine dominante : drones, munitions rôdeuses, missiles sol-sol à très longue portée… Pour les PME et ETI de la supply chain défense française, le Cetim sera présent sur le salon avec un message direct : monter en cadence sans dégrader la qualité ni la conformité, réduire les cycles de qualification, automatiser. C’est précisément là que la transformation industrielle se joue, non pas dans les grands groupes, mais dans les centaines de sous-traitants qui vont devoir, dans les dix-huit prochains mois, adapter leurs procédés, leurs certifications et leur capacité financière à un marché qui change de nature sous leurs pieds.
93 milliards, 71 projets, 15 600 emplois : Choose France 2026 bat tous les records… de promesses
93 milliards d’euros, 71 projets, 15 600 emplois : le neuvième sommet Choose France qui s’est tenu au château de Versailles le 1er juin, a battu tous les records. À Fos-sur-Mer, GravitHy vise ainsi 2 millions de tonnes de fer vert par an à horizon 2030, aux côtés du projet sidérurgique de Marcegaglia à 600 M€, qui sera la première usine d’acier construite en France depuis un demi-siècle, fondée sur l’hydrogène bas carbone. Dans les Hauts-de-France, SoftBank confirme 45 milliards d’euros pour trois datacenters IA à Dunkerque, Le Bosquel et Bouchain, représentant 3,1 GW de capacité d’ici 2031. Brookfield ajoute 30 milliards autour de Cambrai, Nebius 8 milliards sur l’ancien site Bridgestone à Béthune. De leur côté, Linde construit une unité de gaz industriels, tandis que HoloSolis reçoit un appui financier décisif pour ses cellules photovoltaïques à Hambach. Le vrai enjeu est désormais celui de l’exécution. Les difficultés de Carbon dans le photovoltaïque et les reports observés sur plusieurs projets européens le rappellent : la transition industrielle est entrée dans sa phase la plus exigeante. Celle où les annonces de Versailles doivent se transformer en permis de construire, en raccordements électriques et en carnets de commandes réels.
Décarbonation industrielle : le gouvernement remet les compteurs à zéro avec deux appels d’offres simultanés
Le 4 juin 2026, le gouvernement a relancé simultanément deux dispositifs de financement de la décarbonation industrielle dans le cadre de France 2030. Le premier, DECARB IND, opéré par l’ADEME, finance les projets de décarbonation de sites industriels sur quatre leviers : électrification, efficacité énergétique, modification du mix matière et captage carbone. Le second, l’AO GPID, cible les très grands projets des sites soumis au système européen de quotas carbone, avec des subventions directes sur contrats de long terme. Objectif affiché : réduire de 30 % les émissions industrielles d’ici 2030. Les deux dispositifs sont ouverts jusqu’au 7 septembre 2026. Pour les porteurs de projets, le calendrier est serré. Un dossier complet requiert une feuille de route de décarbonation aux horizons 2030 et 2050, des bilans énergétiques documentés, une étude de faisabilité et un schéma de principe chiffré. Les premiers lauréats DECARB IND avaient permis d’éviter plus de 3 MtCO2 par an. La prochaine relève ouverte après septembre ne sera pas avant mai 2027. Pour les industriels qui ont un projet prêt, la fenêtre est là. Pour ceux qui n’ont pas encore commencé, l’ingénierie du dossier seule prend trois à quatre mois.
D’ici 2027, les industriels européens devront prouver qu’ils ne dépendent pas à plus de 40 % d’un fournisseur unique
Le 5 juin 2026, Maros Sefcovic, principal négociateur commercial de l’UE, a annoncé que la Commission européenne prépare un instrument législatif qui obligerait les entreprises des secteurs sensibles à ne pas s’approvisionner à plus de 40 % auprès d’un fournisseur unique. La cible est claire : le déficit commercial de l’UE avec la Chine a atteint 359,9 milliards d’euros en 2025, et l’excédent chinois continue de se creuser. La Commission a déjà lancé le plan ReSourceEU doté de 3 milliards d’euros pour développer des sources alternatives. Ce nouvel instrument irait plus loin en rendant la diversification obligatoire au niveau des entreprises. Les orientations politiques des chefs d’État sont attendues lors du sommet européen de fin juin 2026. Pour les industriels français et européens, l’enjeu est immédiat : chimie, électronique, matériaux critiques, batteries, semi-conducteurs. Tous sont exposés à des concentrations d’approvisionnement largement supérieures à 40 % sur certains composants ou matières premières chinoises. Cartographier ses dépendances, identifier des alternatives et engager des co-investissements dans des sources européennes ou alliées n’est plus une option stratégique. C’est une contrainte réglementaire en formation, et les entreprises qui auront anticipé seront en position de force quand elle entrera en vigueur.
4 milliards de pertes, 1 750 milliards de valorisation : SpaceX réinvente la logique industrielle
Le 12 juin 2026, SpaceX entre au Nasdaq sous le symbole SPCX avec une valorisation cible de 1 750 milliards de dollars et une levée de fonds visée entre 75 et 80 milliards. Ce qui intéresse l’industrie n’est pas le chiffre de valorisation mais ce que ce processus révèle. Starlink génère 11,4 milliards de revenus en 2025 avec 4,4 milliards de résultat opérationnel et 10 millions d’abonnés dans 150 pays. C’est ce qui finance tout le reste. Le segment lancement affiche une perte opérationnelle de 657 millions délibérément absorbée pour financer Starship, qui a déjà englouti 15 milliards de dollars. La thèse industrielle est là : si Starship atteint sa cadence industrielle pleinement réutilisable, le coût du kilo en orbite passe de 67 dollars sur le Falcon 9 à environ 15 dollars… Une rupture qui redéfinit l’économie de toute l’industrie spatiale mondiale, des constellations de satellites aux missions lunaires. Pour les industriels européens, cette entrée en bourse se fait dans un contexte compliqué. En effet, la Commission européenne examine depuis février 2026 les conditions concurrentielles de Starlink dans le cadre du Digital Markets Act et les 80 milliards levés vont accélérer précisément les programmes qui menacent Ariane 6, Thales Alenia Space et toute la chaîne de valeur du spatial européen.
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