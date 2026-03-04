L’ADEME relance l’appel à projets DECARB IND 25 en 2026

En décembre 2024, l’ADEME lançait l’appel à projets DECARB IND 25, dont le but est de diminuer les émissions de GES des sites industriels. Le dispositif est clos depuis le 15 mai 2025, mais l’appel à projets rouvrira au 1ᵉʳ trimestre 2026 pour une relève en juin 2026. Les industriels qui le souhaitent peuvent d’ores et déjà préparer leur dossier.

Ce dispositif géré par l’ADEME est la suite de l’appel à projets DECARB IND initié dans le cadre du plan France Relance. Il fait partie du plan France 2030 et s’inscrit dans la dynamique du paquet « Fit for 55 » de la Commission européenne.

Un appel à projets aligné sur la SNBC 3

Cette prolongation de DECARB IND 25 est en cohérence avec l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’industrie défini par la Stratégie Nationale Bas Carbone 3 (SNBC 3).

Or, pour atteindre cet objectif de réduction de 42 % entre 2021 et 2030, l’industrie devra passer de 78 MtCO₂eq émis par an en 2021 à 45 MtCO₂eq par an à horizon 2030.

Quels sont les projets éligibles

Pour être éligibles, les projets devront répondre à un cahier des charges précis et entrer dans au moins une des quatre thématiques suivantes.

1) Efficacité énergétique

Cette catégorie concerne les projets visant à réduire la consommation énergétique par le remplacement d’équipements, l’optimisation de procédés, la récupération de chaleur fatale (si associée à d’autres leviers éligibles), la valorisation électrique de chaleur fatale et la valorisation de combustibles fatals.

2) Modification du mix énergétique

Les projets visant à l’électrification des procédés (fours, PAC, remplacement des compresseurs, etc.), l’intégration d’énergies thermiques renouvelables et les techniques de récupération non couvertes par le Fonds Chaleur, sont ici concernés.

3) Modification du mix matières

Les changements concernant les matières premières peuvent également avoir un impact fort, sur les émissions globales d’un site industriel. L’utilisation de matières premières recyclées (MPR) au lieu de matière vierge (notamment en plasturgie), tout comme les procédés de recyclage, font partie des leviers principaux.

4) Captage, stockage et utilisation du CO₂ (CCS/CCU)

Les projets de captage et de séquestration du carbone entrent également dans le périmètre de DECARB IND 25, sous certaines conditions détaillées dans la FAQ proposée par l’ADEME.

Comment candidater ?

Pour connaître l’éligibilité de votre projet, vous pouvez d’ores et déjà contacter l’ADEME à cette adresse.

Par ailleurs, l’ADEME a également fixé des critères stricts, autant sur le plan financier que de la réduction des émissions de CO₂. Pour être éligible, toute opération d’investissement dans l’appareil productif et/ou des utilités devra :

engendrer un coût d’investissement supérieur à 3 M€ sur un même site industriel ;

être associé à une demande d’aide strictement inférieure à 30 M€ ;

permettre une réduction minimum de 1 000 tCO2e par an des émissions de GES.

Enfin, n’attendez pas l’ouverture de l’appel à projets pour constituer votre dossier ! Tous les documents nécessaires, ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir, sont disponibles sur la page dédiée à DECARB IND 25.