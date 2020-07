Les ENR surclassent les combustibles fossiles en Europe

L'augmentation de la production éolienne et solaire et la baisse de la demande électrique due au Covid-19 font reculer les combustibles fossiles en Europe. Au premier semestre, les énergies renouvelables ont ainsi produit plus d’électricité que les énergies fossiles dans l’Union européenne, selon un nouveau rapport d’Ember.

Un nouveau rapport du think tank Ember montre que les énergies renouvelables – éolien, solaire, hydroélectricité et bioénergies – ont généré 40% de l’électricité produite dans les 27 États membres de l’Union européenne (UE-27) au premier semestre 2020. En plein cœur de la crise sanitaire, « les énergies renouvelables se sont révélées plus résilientes que les combustibles fossiles face à cette crise », observe le rapport.

Les énergies renouvelables devant les énergies fossiles

Dans le détail, l’éolien et le solaire ont généré 21 % de l’électricité européenne, l’hydroélectricité 13 % et les bioénergies 6 %. La production d’énergies renouvelables a augmenté de 11 % au premier semestre 2020, par rapport à la même période l’an dernier. Celle-ci est tirée par la croissance de l’éolien et du solaire (respectivement 11 % et 16 %), avec de nouvelles installations et des conditions météorologiques favorables.

Les énergies renouvelables surpassent pour la première fois les combustibles fossiles (34 %) dans la génération d’électricité européenne. La part de marché du charbon dans la production d’électricité de l’UE-27 est passée de 23 % en 2016 à 12 % au premier semestre 2020. En conséquence, les émissions de CO2 du secteur électrique ont chuté de 23 % au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019.

Les fossiles reculent, charbon en tête

L’injection d’électricité d’origine renouvelable sur le réseau européen est prioritaire. Avec une production d’énergies renouvelables en hausse et une baisse de la demande électrique de 7 %, la part de marché restante pour les combustibles fossiles était déjà réduite. Cela a entraîné une baisse de 18 % de la production de combustibles fossiles au premier semestre 2020, par rapport au premier semestre 2019.

Selon le rapport, le charbon a été le premier à souffrir de la situation. La production de charbon a chuté de 32 %. Plus précisément, la production de houille a baissé de 34 % et le lignite de 29 %. La production de gaz a enregistré pour sa part une baisse de 6 %.

L’Allemagne passe derrière la Pologne

Le charbon allemand a été le plus durement touché, la production s’effondrant de 39 %, pour atteindre 47,7 térawattheures (TWh). « Ce n’est pas seulement dû à une augmentation de la production d’énergie renouvelable, mais aussi parce que l’Allemagne a exporté beaucoup moins d’électricité en raison de besoins inférieurs », prévient le rapport.

Pour la première fois, l’Allemagne a produit moins d’électricité au charbon que la Pologne (50,5 TWh). La Pologne produit désormais autant d’électricité au charbon que l’ensemble des 25 autres pays de l’UE, hors Allemagne (51,1 TWh). Ember rappelle que, contrairement à la plupart des autres pays, dont l’Allemagne, la Pologne n’a pas de plan d’élimination progressive du charbon. Sa transition reste essentielle pour une Europe neutre en carbone.